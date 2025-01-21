深夜大反攻！離岸人民幣兌美元連升五道關口 怎麼回事？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-21 10:30

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離岸人民幣兌美元周一（20 日）晚間持續拉升，接連收復 7.31、7.30、7.29、7.28、7.27 關口，漲近 750 點。專家指出，美國總統川普對貿易政策的最新表態有所緩和，近期人民幣、日元等非美貨幣可能會迎來一波反彈。

川普計劃周一發布一份備忘錄，指示聯邦機關研究貿易政策，並評估美國與其他國家的貿易關係，但他不會在上任第一天就徵收新關稅。

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川普上任頭一日並未立即公布對中國祭出關稅措施，僅指示政府要處理全球不公平貿易措施，調查北京是否仍遵守他在上次任期簽署的協議。

據《彭博》報導，知情人士透露，川普上任首日並未立即針對北京，反映出新任總統轉向談判模式，並希望與中國國家主席習近平談妥別的協議。

川普在競選期間曾承諾對所有進口商品課徵 10% 至 20% 的關稅，對中國商品徵收 60% 的關稅。

「川普對貿易政策的最新表態，與競選時的強硬立場有所緩和，這讓此前因擔憂而導致的非美貨幣貶值，出現逆轉和大幅反彈。」匯管信息研究院副院長趙慶明說。