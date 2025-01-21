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外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.09%，報11.4144元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:40


截至台北時間21日17:40，美元/挪威克朗上漲0.123點漲幅達1.09%，暫報11.4144點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.11%
  • 近 1 週：-1.19%
  • 近 3 月：+3.39%
  • 近 6 月：+3.38%
  • 今年以來：-0.51%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.26%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲0.79%
  • 美元/南非蘭特相關性0.73，本日上漲0.84%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.83，本日上漲0.83%
  • 澳元/美元相關性-0.80，本日上漲0.81%
  • 歐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.7%

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美元/挪威克朗11.29540.04%
南非蘭特/美元0.054020.18%
紐元/美元0.56730.04%
澳元/美元0.6271-0.05%
歐元/美元1.04230.09%

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