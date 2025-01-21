外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.09%，報11.4144元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:40
截至台北時間21日17:40，美元/挪威克朗上漲0.123點漲幅達1.09%，暫報11.4144點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.11%
- 近 1 週：-1.19%
- 近 3 月：+3.39%
- 近 6 月：+3.38%
- 今年以來：-0.51%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.26%
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲0.79%
- 美元/南非蘭特相關性0.73，本日上漲0.84%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.5%，報33.91元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.3%，報1.352元
- 外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲1.22%，報1.2313元
- 外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌1.17%，報107.92元
上一篇
下一篇