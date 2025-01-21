外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.81%，報0.6223元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:40
截至台北時間21日17:40，澳元/美元下跌0.0051點跌幅達0.81%，暫報0.6223點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.38%
- 近 1 週：+1.57%
- 近 3 月：-6.44%
- 近 6 月：-6.11%
- 今年以來：+1.36%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.80，本日下跌1.09%
- 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日下跌0.25%
- 美元/加幣相關性-0.75，本日下跌0.9%
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