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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.83%，報0.5624元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:40


截至台北時間21日17:40，紐元/美元下跌0.0047點跌幅達0.83%，暫報0.5624點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.35%
  • 近 1 週：+1.58%
  • 近 3 月：-6.57%
  • 近 6 月：-5.62%
  • 今年以來：+1.36%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.93，本日下跌0.81%
  • 歐元/美元相關性0.76，本日下跌0.7%
  • 英鎊/美元相關性0.66，本日下跌0.74%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.83，本日下跌1.09%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日下跌0.25%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日下跌0.84%

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紐元/美元0.56710.00%
澳元/美元0.6269-0.08%
歐元/美元1.04230.09%
英鎊/美元1.23380.12%

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