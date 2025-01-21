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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.3604元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 09:00


截至台北時間21日09:00，美元/新加坡幣上漲0.0044點漲幅達0.32%，暫報1.3604點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.07%
  • 近 1 週：-0.99%
  • 近 3 月：+3.50%
  • 近 6 月：+0.83%
  • 今年以來：-0.59%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.85，本日上漲0.39%
  • 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲0.67%
  • 美元/瑞郎相關性0.81，本日上漲0.3%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.52%
  • 紐元/美元相關性-0.80，本日上漲0.76%
  • 澳元/美元相關性-0.76，本日上漲0.96%

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美元/新加坡幣1.35940.25%
人民幣/美元0.1369390.37%
歐元/美元1.0375-0.37%
紐元/美元0.5641-0.53%
澳元/美元0.6236-0.61%

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