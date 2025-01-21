史上最高！朝野激烈攻防 立院三讀通過114年度總預算 大砍2075億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 16:08

‌



114 年度中央政府總預算案，立法院自昨 (20) 日起，連夜快馬加鞭審預算，馬拉松式表決 20 小時，於今 (21) 日上午完成二讀，於下午通過三讀。審議結果，歲出總額達 3 兆 1324 億 6890 萬 9 千元，審查結果共計減列 67 億 3763 萬元，除通案外減列 1068 億 6162 萬 9 千元，連同之前審查通刪 939 億 7500 萬元，共刪 2075 億 7425 萬 9 千元，創史上新高。

行政院卓榮泰自昨 (20) 日起連續兩日召開記者會，率領相關部會首長向國人說明，並一再呼籲於立法院要懸崖勒馬、理性審預算，但在藍白聯手下，顯然結果事與願違。

‌



行政院會於 113 年 8 月通過主計總處編具的「114 年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣 3 兆 1534 億元、歲出 3 兆 1325 億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘 209 億元。

立法院會於上週五 (17) 日起，連續三日審查 114 年度中央政府總預算案，當日藍白兩黨聯手表決通過共同提案，通刪關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目。

包括水電費統刪 10%、特別費統刪 60%，其中行政院及所屬、大陸委員會、原住民族委員會、內政部、農業部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部全數刪除。

另外，軍事裝備及設施統刪 3%，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪 60%。如總刪減數未達 939 億 7500 萬元（約 3%），另予補足。

院會從昨 (20) 日上午持續至今 (21) 日凌晨 5 點半，上演 20 小時的馬拉松式大戰，今日連續完成總預算案二讀、三讀程序。

藍、白立委聯手表決通過包括國民黨團提案，為利立法院監督海軍司令部一般裝備之「潛艦國造－第 3 階段後續艦籌建」20 億元，凍結 50%，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。

藍白立委表決通過將經濟部 114 年度預算案撥補台電 1000 億 2 萬元全數減列，同時通過包括：凍結外交部業務費 50%、數發部預算減列 2 億元、監察院業務費減列 50%，凍結 30%、公視預算減列 2300 萬元，凍結 25%、文化部黑潮計畫則共減列 4000 萬元。