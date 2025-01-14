〈美股早盤〉美去年12月PPI報喜 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-14 22:40

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美股主要指數周二 (14 日) 開高，去年 12 月的生產者物價指數 (PPI) 年增速低於預期，緩解投資人對物價壓力續存的擔憂，也提供最新資訊預測聯準會 (Fed) 今年貨幣政策走向。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 150 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 1.3%。

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美股開盤前主要指數期貨走揚、美債殖利率下滑，原因是低於預期的 PPI 數據緩解市場對物價壓力續存的擔憂。

具體來看，美國去年 12 月 PPI 月升 0.2%、年升 3.3%，均低於市場預期的 0.4% 與 3.5%。數據公布後，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.8%、標普 500 指數期貨上漲 0.7%；美元下跌 0.3%、美國 10 年期公債殖利率下跌 1.5 個基點，隨後持平。

雖然這次 PPI 報告帶來通膨壓力緩解的好消息，但可能仍不足以讓 Fed 短期內再次降息。這份報告是本周關鍵通膨數據的第一份，周三 (15 日) 消費者物價指數 (CPI) 數據將出爐，兩份報告都可能影響 Fed 月底貨幣政策會議決策。

市場定價壓倒性顯示，Fed 將在 1 月 28 日至 29 日的貨幣政策會議上維持利率不變。日前聯邦基金期貨定價暗示，Fed 在今年只會降息一次，甚至有華爾街分析認為今年不會再降息。Fed 在去年底的會議上預估今年只會降息兩次，每次降息幅度為 1 碼 (25 個基點)。

截至台北時間周二（14 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.61%，至每股 135.37 美元

據《彭博》報導，輝達執行長黃仁勳將於本周訪問中國大陸及台灣。此行正值美國加強限制輝達 AI 晶片出口，以及中國對輝達展開反壟斷調查之際，時機敏感。

西南航空 (LUV-US) 早盤股價上漲 1.06%，至每股 33.01 美元

西南航空執行長日前告訴員工，為了削減成本、提高利潤率，該公司將暫停企業招聘和晉升，暫停大部分暑期實習，並取消一些溯自 1980 年代的員工團建活動。西南航空發言人證實了這項變化，並在一封電子郵件中表示：「我們將繼續持續評估招聘需求，以確定何時恢復招聘才是合理的。」

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.01%，至每股 191.03 美元

英國反壟斷監管機構周二表示，將利用其新獲得的權力調查 Google 的搜尋服務，以了解其對消費者和企業的影響，包括廣告商、新聞出版商和競爭對手的搜尋引擎等等。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 NFIB 小企業信心指數報 105.1，預期 101.3，前值 101.7

美國去年 12 月 PPI 年增率報 3.3%，預期 3.5%，前值 3.0%

美國去年 12 月 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國去年 12 月核心 PPI 年增率報 3.5%，預期 3.8%，前值 3.5%

美國去年 12 月核心 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

全球最大公募基金先鋒領航近日就告誡其客戶，面對股票價格的上漲和 Fed 越來越不可能進一步降息的預期，人們應採取重倉債券的防禦性策略。先鋒領航模型目前呼籲金融顧問和某些富有的個人投資者將其投資組合的 38% 配置在股票上，其餘部分則配置在固定收益資產上。