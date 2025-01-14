美去年12月PPI僅月增0.2% 受惠食品價格降溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-14 21:42

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美國去年 12 月生產者物價指數 (PPI) 意外降溫，主要是受惠食品成本下降和服務價格持穩，有助緩解大眾對物價壓力續存擔憂。儘管如此，分析認為這份報告不太可能改變市場普遍看法，即就業市場仍強，聯準會 (Fed) 今年下半年之前不會再次降息。

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (14 日) 公布數據顯示，去年 12 月 PPI 年升 3.3%，低於市場預期的 3.5%，略高前值 3.0%，為 2023 年 2 月以來新高；按月來看僅成長 0.2%，低於市場預期與前值的 0.4%。

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美去年 12 月 PPI 年增速低於預期，緩解通膨擔憂。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的去年 12 月核心 PPI 年增 3.5%，低於市場預期的 3.8%，前值自 3.4% 上修至 3.5%，也是 2023 年 2 月以來新高；按月來看成長 0%，低於市場預期的 0.3%，也低於前值 0.2%。

去年 12 月核心 PPI 年增 3.5%，為 2023 年 2 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，去年 12 月食品價格下滑 0.1%，其中蔬菜價格跌近 15%。由於禽流感疫情惡化，雞蛋價格在去年 11 月飆升近 56%，不過在去年 12 月幾乎沒有變化；能源價格上月成長 3.5%。

去年 12 月整體產品價格成長 0.6%，略低去年 11 月的 0.7% 增幅。(圖：ZeroHedge)

去年 12 月整體產品價格成長 0.6%，略低去年 11 月的 0.7% 增幅，扣除食品和能源的商品價格持平。不過大宗商品價格整體上一直在回升，原油期貨本周一升至 5 個月高點、玉米期貨衝上 7 個月高峰，此前可可和咖啡價格在去年底大幅成長。

除此之外，PPI 報告顯示去年 12 月服務價格保持不變，這是去年全年最溫和的數據，反映企業利潤率下滑。

上周公布數據顯示，美國去年 12 月非農就業人口大幅成長、失業率下降，讓分析師預估 Fed 在今年 6 月之前都會維持利率不變。

目前至少有一家華爾街大行──美銀證券 (Bank of America Securities) 認為，Fed 寬鬆貨幣政策周期已經結束。高盛 (GS-US) 則預估，今年 6 月和 12 月可能會降息兩次，低於該行先前預測的三次。

經濟學家密切留意 PPI 報告，因為這份報告幾個組成部分與 Fed 青睞的通膨指標──個人消費支出 (PCE) 物價指數有關。這些類別在去年 12 月表現憂喜參半，包括醫院護理沒有變化，醫療服務和投資組合管理略有成長，然而機票價格出現自 2022 年 3 月以來最大漲幅。