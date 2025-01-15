禮來上季營收預測遜色 今年展望亮麗

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-15 02:30

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美國製藥巨擘禮來 (Lilly) 周二 (14 日) 公布 2024 會計年度第四季和全年業績預測，還有 2025 年財測，其中去年全年營收估年增逾三成，但 Q4 業績預期略為遜色。儘管如此，該公司對 2025 年展望仍然樂觀，優於華爾街分析師預期。

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根據公告，禮來預估 2024 年營收將達到約 450 億美元，年增 32%。這一成長主要得益於其糖尿病和減肥藥物的強勁表現，以及腫瘤、免疫和神經科學藥物的良好業績。

禮來也預測 2024 年第四季營收約 135 億美元，年增 45%，低於分析師平均預期的 140 億美元。其中，該公司重磅糖尿病藥物 Mounjaro 的第四季營收約 35 億美元，低於市場預期的 44 億美元。另一款減肥藥 Zepbound 第四季營收約 19 億美元，也未達到分析師預期的 22 億美元。

對於業績不如預期的原因，禮來公司解釋說：「儘管美國 GLP-1 受體激動劑市場相比去年同期成長了 45%，但我們先前的預期是該季成長會更快。此外，年底通路庫存低於預期，這些因素都影響我們第四季度的業績表現。」

儘管短期業績略顯疲軟，禮來對 2025 年的前景仍保持樂觀。該公司預計 2025 年全年營收將達 580 億至 610 億美元，高於分析師平均預期的 587.2 億美元。

禮來公司表示，Mounjaro 和 Zepbound 在第四季展現出強勁的銷售成長勢頭，預料這一趨勢將持續到 2025 年，計劃在 2025 年上半年投產更多產能，預估 GLP-1 類藥物的可銷售劑量將比 2024 年上半年增加至少 60%，以滿足市場需求。