美去年12月小企業樂觀情緒再攀升 創2018年以來新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-14 23:10

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美國周二 (14 日) 公布的一項調查顯示，去年 12 月小企業樂觀情緒升至 2018 年以來新高，延續去年 11 月實現最大單月增幅的態勢，主要是受到美國大選後經濟前景改善推動，小企業對新政府的經濟議程感到更確定和充滿希望。

具體來看，去年 12 月美國全國獨立企業聯合會 (NFIB) 信心指數升至 105.1，遠超市場預期的 101.3，也較去年 11 月的 101.7 進一步成長，創下 2018 年以來新高。

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NFIB 首席經濟學家 Bill Dunkelberg 表示，隨著去年總統大選後經濟前景的改善，樂觀情緒持續成長。小企業主對新政府的經濟議程感到更加確定和充滿希望。

調查顯示，10 個分類指數中有 7 個出現改善，其中預期商業環境改善的企業淨占比躍升 16 個點，讓該指標升至 2002 年以來單月新高；銷售預期也有所增強，預估銷售額增加的受訪者比例攀升 8 點，達到 2020 年 1 月以來新高。

與此同時，NFIB 的不確定性指標進一步下跌 12 點，創下有紀錄以來的最大連續跌幅。這主要受惠總統大選結果和共和黨在國會的全面勝利，讓經濟前景更加明朗。

在通膨方面，儘管企業主仍將其視為最重要的問題，但近期和計劃中的價格變化似乎正在相對高位趨於穩定，勞動力品質問題也趨於平穩。

分析預估，美國本周三 (15 日) 即將公布的消費者物價指數 (CPI) 數據中，12 月不包括食品和能源的消費者價格繼續以穩健的速度成長，凸顯出聯準會 (Fed) 暫時維持利率不變的傾向。