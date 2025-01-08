〈美股早盤〉主要指數小幅走低 投資人評估經濟數據、川普最新動作

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-08 22:44

‌



美股主要指數周三 (8 日) 開盤小幅走低，投資人消化稍早「小非農」低於預期增添聯準會 (Fed) 今年降息希望的消息，同時評估美國候任總統川普考慮宣布全國進入緊急狀態的報導，市場情緒普遍謹慎。另外，美股將於周四 (9 日) 休市，為悼念美國第 39 任總統卡特逝世。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1%。

‌



美股開盤前主要指數期貨跌幅收斂，此前公布的「小非農」就業報告比經濟學家預期的弱，緩解投資人對 Fed 今年謹慎降息的擔憂。不過美國勞工部 (DOL) 同日公布上周初領失業金人數低於市場預期，顯示就業市場在放緩中仍有韌性。

具體來看，年 12 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，創去年 8 月以來最慢增速，低於經濟學家預期的 13.9 萬人，遠低去年 11 月的 14.6 萬人；美國上周初領失業金人數報 20.1 萬人，低於經濟學家預期的 21.4 萬，也不及前值 21.1 萬。

政經消息方面，美國有線電視新聞網 (CNN) 周三援引 4 名知情人士消息報導，美國候任總統川普考慮用「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) 作為依據，宣布全國經濟緊急狀態，以便對盟友和對手大規模徵收關稅。

美國股市今年開局動盪，而債券價格繼續下滑，因為經濟的彈性迫使交易員推遲降息預期，以及對當選總統川普關鍵政策影響的不確定性。

倫敦 Coutts & Co. 的資產配置主管 Lilian Chovin 表示：「美國公債殖利率上升是股票投資人擔心的一個原因，尤其是當人們猜測川普可能會做什麼的時候。 我們的觀點是，市場能夠消化更高的收益率，前提是它們是由更強勁的成長而非通膨推動的。」

歐洲最大的資產管理公司 Amundi SA 認為，10 年期美國公債殖利率將有「合理」的機會再次測試 5% 的關鍵水準，這一里程碑在過去 20 年裡只出現過幾次。

花旗集團的財富部門也表示，5% 的殖利率 (雖然不是其基本情況) 將是一個「非常有吸引力」的水準，可以趁機進場。

IG 駐巴黎首席市場分析師 Alexandre Baradez 表示：「市場不喜歡的是，如果加上最新的美國數據，就會強化這樣一種觀點，即 Fed 不僅不會在本月降息，甚至在未來幾個月也不會降息。」

交換利率交易員繼續推遲對降息時機和幅度的預期，預估今年下半年只會降息 1 碼 (25 個基點)。上個月，Fed 官員預估 2025 年將降息兩次。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周三表示，他相信通膨將繼續降溫，為今年降息提供了支持。他說：「一如既往，進一步寬鬆的程度將取決於數據告訴我們的邁向 2% 通膨率的進展情況，但我的底線是，我認為進一步降息是合適的。」

與此同時，股票交易員正準備迎接未來幾周的進一步波動。Natixis Investment Managers 全球市場策略主管 Mabrouk Chetouane 表示：「這些最初的交易日很好地概述了今年可能發生的事情。通膨、關稅、川普、經濟成長、貨幣政策——所有這些擔憂都可能帶來不確定性。」

截至台北時間周三（8 日）22 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 0.19%，至每股 101.72 美元

由於人工智慧 (AI) 推動先進記憶體晶片需求，美光將在未來幾年投資 70 億美元擴大其在新加坡的製造業務。這家美國記憶體晶片公司周三在新加坡的新工廠破土動工，稱該廠將於 2026 年開始營運，生產 AI 資料中心普遍使用的高頻寬記憶體晶片 (HBM)，同時預料將在當地創造 1,400 就業機會。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.42%，至每股 241.20 美元

印尼工業部長 Agus Gumiwang Kartasasmita 周三說，儘管蘋果已同意在印尼投資約 10 億美元 (約 331 億台幣) 建立 AirTag 生產工廠，但由於不符合當地投資規定，蘋果仍無法在印尼銷售 iPhone 16。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.35%，至每股 222.88 美元

亞馬遜雲端運算部門 AWS 宣佈計劃在美國喬治亞州投資 110 億美元，繼續擴大其雲端和人工智慧基礎設施。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 ADP 新增就業人數報 12.2 萬，預期 14 萬，前值 14.6 萬

美國上周初領失業金人數報 20.1 萬，預期 21.4 萬，前值 21.1 萬

美國上周續領失業金人數報 186.7 萬，預期 187 萬，前值 183.4 萬

美國去年 11 月批發庫存月增率終值預期 - 0.2%，前值 - 0.2%

華爾街分析：

花旗集團首席投資策略師兼首席經濟學家 Steven Wieting 表示，美國 10 年期公債殖利率可能進一步升至 5%，而這也將是進場的好時機。Wieting 在新加坡的會議上說道：「10 年期美債殖利率接近 5% 是肯定可能的，5% 的水準將是我們認為非常有吸引力的點位。」