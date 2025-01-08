川普一番話 歐洲風電股全倒

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-08 19:57

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根據彭博周三 (8 日) 報導，美國候任總統川普表示，其目標是在上任後不再在美國建立新的風力發電機，歐洲大型風力發電公司股價應聲下跌。

丹麥渦輪機製造商 Vestas Wind Systems A/S 的股價周三下跌 5.3%，而離岸風電開發商 Orsted A/S 的股價挫逾 5%，創一年多來新低。德國渦輪機製造商諾德克斯 (Nordex SE) 跌幅高達 4.9%。去年川普當選後，綠能公司的股票紛紛暴跌。

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這是川普反對風力發電的最新言論，他反對蘇格蘭高爾夫球場海岸附近的風力發電場，並錯誤的聲稱風力發電機會致癌。對於風電投資人來說，這是一個潛在的令人擔憂的跡象，他們希望川普的第二任期能夠保留拜登的《降低通膨法案》(IRA) 中支持該產業的部分內容。

川普周二在佛羅里達州海湖莊園舉行的記者會上表示：「我們將努力制定一項不建造風力發電機的政策。」

雖然川普長期以來一直反對風力發電，但該產業在他的第一個任期內顯著擴張，部分原因是聯邦稅收抵免。在周二的評論中，川普批評這項技術從美國政府獲得的「巨額補貼」。

外界已預料到，川普將給離岸風電開發商製造重大障礙，他們需要得到聯邦政府的許可才能開始建設。他在總統競選期間表示，他將在上任的第一天就針對離岸風電產業採取行政行動。