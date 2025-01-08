美去年12月小非農就業僅新增12.2萬人 創去年8月以來新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-08 21:23

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美國周三 (8 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，去年 12 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，創去年 8 月以來最慢增速，低於經濟學家預期的 13.9 萬人，遠低去年 11 月的 14.6 萬人。

美去年 12 月小非農就業新增 12.2 萬人，創去年 8 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

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報告顯示，各產業就業成長喜憂參半。教育和衛生服務、建築以及休閒和飯店業的增幅最大。製造業、自然資源和採礦業以及專業和商業服務業的員工人數都出現下滑。

分析認為，周三的數據表明，2024 年美國勞動市場的逐漸疲軟將延續到今年年底。聯準會 (Fed) 官員在決定 2025 年及以後繼續降息的幅度時，將不得不在這種趨勢與再度抬頭的通膨擔憂之間取得平衡。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「勞動力市場在 2024 年最後一個月的成長速度放緩，招聘和薪酬增速都有所放緩。」

報告還顯示，薪資成長進一步降溫。跳槽者的薪資在去年 12 月成長 7.1%，而留任者的薪資增加 4.6%，這是自 2021 年年中以來的最低水準。

調查顯示，去年 12 月薪資成長進一步降溫。(圖：ZeroHedge)

按地區看，美國西部是各地區就業成長的最大推手。上個月就業成長的絕大部分來自擁有至少 500 名員工的公司。