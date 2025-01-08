美光斥70億美元在新加坡蓋廠 預估2026年啟用

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-08 19:21

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由於人工智慧 (AI) 推動先進記憶體晶片需求，美光將在未來幾年投資 70 億美元擴大其在新加坡的製造業務。

這家美國記憶體晶片公司周三 (8 日) 在新加坡的新工廠破土動工，稱該廠將於 2026 年開始營運，生產 AI 資料中心普遍使用的高頻寬記憶體晶片 (HBM)，同時預料將在當地創造 1,400 就業機會。

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