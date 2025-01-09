貝萊德宣布裁員1% 影響約200人
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-09 01:40
根據彭博周三 (8 日) 報導，貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 向員工表示將裁員 1%，大約裁撤 200 名員工，高層稱此舉是具策略重新調整資源而努力的一部分。該公司去年承諾斥資 250 億美元進行收購，以擴大在私人市場資產和數據方面的業務。
貝萊德總裁 Rob Kapito 和營運長 Rob Goldstein 在給客戶的備忘錄表示，裁員是貝萊德根據公司策略重新調整資源而努力的一部分。據了解，貝萊德擁有超過 2.1 萬名員工，這意味著 1% 裁員約裁掉 200 名員工。
備忘錄寫道：「作為全公司努力的一部分，我們今天將做出改變，大約 1% 的同事將離開公司。這從來都不是一件容易的事情。」
備忘錄顯示，該公司去年增加了 3,750 名員工，在與 Global Infrastructure Partners 和私人信貸公司 HPS Investment Partners 達成交易後，預估今年將再添 2,000 名員工。
貝萊德高層寫道：「我們相信，這些投資使我們成為一個更強大、更有活力的組織，更有能力長期為客戶服務。這些投資將使我們在 2025 年加速發展勢頭。」
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