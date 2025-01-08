花旗：美債殖利率升至5%是進場良機

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-08 19:32

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根據彭博周三 (8 日) 報導，花旗集團首席投資策略師兼首席經濟學家 Steven Wieting 表示，美國 10 年期公債殖利率可能進一步升至 5%，而這也將是進場的好時機。Wieting 在新加坡的會議上說道：「10 年期美債殖利率接近 5% 是肯定可能的，5% 的水準將是我們認為非常有吸引力的點位。」

貝萊德分析師 Navin Saigal 也認為，美債殖利率上升使其變得具有吸引力。他在接受彭博電視採訪時表示：「殖利率回升當然會有點痛苦，但從某種意義上來說，這也可以被視為一份禮物——仍然有大量現金處於觀望狀態，而現在這些現金終於可以投入運作了。」

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近期，美債殖利率從 9 月 3.60% 的低點飆升至接近 4.70%，因為投資人預期川普在第二個任期內的政策將帶來通膨壓力。

與此同時，美國經濟展現出的韌性促使交易員將聯準會 (Fed) 下一次降息的預期推遲到 7 月，因此，市場開始重新評估美債殖利率究竟能升至多高。