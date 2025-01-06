2025年AI 6大領域供應鏈台廠進補 ASIC基本面迎來爆發期

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-06 20:22

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輝達執行長黃仁勳日前表示，智駕車、無人機及人形機器人，有望實現大規模生產，台灣也正積極推動成為亞洲無人機供應鏈中心。展望 2025 年，尤以創新科技概念股，如：AI 供應鏈、顯卡、BBU 及機器人等表現相對強勢，台灣有許多相關供應鏈預計都將受惠，彭博預估 2025 年可望有 10%-89% 的獲利成長，2025 年高機率看到 ASIC 業者基本面迎來爆發。

輝達執行長黃仁勳、特斯拉馬克斯、台積電董事長魏哲家等科技大老，先後表態看好機器人發展。協作機器人目前已在製造業、電子、醫療、食品加工等行業廣泛使用，市場預估 2036 年協作機器人規模將達 661 億美元，年複合成長率 33.6%。至於人型機器人主要著重在服務型需求，特別是醫療、教育、工業自動化領域預期會有顯著需求，市場預估 2030 年全球人型機器人規模將達 147.6 億美元，年複合成長率達 29.8%。

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回顧 2024 年全球股市龍騰虎躍，尤其是科技股受惠 AI 題材表現更為搶眼，台股表現也當仁不讓，2024 年加權指數上漲 31.69%，其中電子指數更上漲 46.44%(截至 2024/12/31，Bloomberg)。時局邁入 2025 年，台股已大漲之後產生高基期，還有成長機會？尤其是台灣科技股投資人又該如何挑選？

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，台股企業獲利在 2025 年仍可望以雙位數年增率的速度成長，其中科技仍是台股 2025 年的投資亮點之一，然而除了大型半導體龍頭股之外，隨著 AI 發展進入下一個階段，資金也不再僅限於 GPU 或 Foundry 相關，摩根士丹利點出六大領域贏家，包括：GPU、ASIC、EDA、Foundry、Test、HBM，這六大領域之間關係密切，是上下游供應鏈也是合作關係，六者可望一同受惠 AI 帶來的大商機，而台灣有許多相關供應鏈預計都將受惠，彭博預估 2025 年可望有 10%-89% 的獲利成長，2025 年高機率看到 ASIC 業者基本面迎來爆發。

然而科技股投資人該如何挑選？00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君進一步分析指出，根據臺灣指數公司數據，聚焦「創新科技」的臺灣創新科技 50 指數，無論是在獲利能力如每股盈餘、股東權益報酬率、總資產報酬率的表現上，不但優於大盤 (加權指數)，更勝過台積電占比逾 5 成以上的電子指數，且指數本益比約 22 倍仍屬合理，也明顯低於電子指數的 24.5 倍，代表「創新科技」相關個股機會更為物超所值。