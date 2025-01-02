卓揆：「大南方新矽谷」串聯南台灣半導體廊帶 將加上無人機、太空產業及智慧農業
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-02 14:23
行政院長卓榮泰今（2）日在行政院會聽取國科會「大南方新矽谷推動方案」報告後表示，新科技開創臺灣產業的新機會，大南方新矽谷將帶動南臺灣的新願景。為落實「大南方新矽谷推動方案」，除持續發揮南部既有的半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能等產業的國際優勢之外，未來也會加上無人機、太空產業、智慧農業等。
卓榮泰進一步指出，本方案將以臺南沙崙為起點，於嘉義、臺南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體 S 廊帶，從 AI 技術研發能力、到系統開發能力全面升級，讓臺灣進入 AI 應用的時代，帶動百工百業數位及淨零雙軸轉型。
卓榮泰表示，創新驅動的目的是為了普惠大眾，為了打造更完整的大南方區域產業聚落及生活圈，請各部會同步規劃人才、產業、水電供應、交通、醫療、居住、人才培育、員工子女教育、淨零轉型、文化設施等配套措施，並請國科會及各相關部會逐步推動，落實執行，促進南北區域平衡，達成均衡臺灣、韌性臺灣及健康台灣的目標。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇