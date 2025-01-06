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存債族領紅包！投等債配息好香 配息王還是00725B

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-06 11:22

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存債族領紅包！投等債配息好香 配息王還是00725B。(圖：shutterstock)

存債族準備領息拿紅包了！各家投信業者陸續公告元月即將除息的　ETF，投等債配息香噴噴，多檔年化配息率都超過 5%，甚至高達 7%，債主們準備加碼買進，其中，紅包最大包的就是上季配息也是 7% 的國泰投資級公司債 (00725B-TW)，2025 年第一季預計配息 0.662 元，年化配息率 7.06%，成為最香債券 ETF。

觀察本月 ETF 配息率排行榜，投等債配息第二名是中信 ESG 投資級債 (00883B-TW) 配息 0.17 元，年化 6.31%；第三名是群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)1 月配息 0.082 元，年化配息率 6.27%。


其他投等債 ETF 方面，兆豐 US 優選投等債 (00957B-TW) 配息 0.072 元、凱基 ESG BBB 債 15+(00890B-TW) 配息 0.17 元，富邦全球投等債 (00740B-TW) 配息 0.196 元，這些 ETF 年化配息率也都有近 6%。

觀察本月最熱門的 00725B，因成分債的檔數具備分散優勢、成本費用率也比其他通路更加透明，重要成分債包括華納集團及甲骨文公司和大型國際航空公司 RTX 等，不會單壓個別產業或債券，加上最新利率點陣圖已指出，這次降息期間預期會一路延至 2027 年底，原先市場以為 2025 年的降息碼數是 4 碼，現今已大幅縮減至 2 碼，2026 年應會維持降息 2 碼，2027 年則可能只剩 1 碼的空間。

如果當初是以賺價差來的投資人，得先耐心等等，債券 ETF 短期投資目標應回歸到領息為主，挑選高息率，信用風險較低的，如投等債 ETF 就是不錯選擇，趕在過年前想領債券 ETF 紅包的投資人需留意，這次多檔除息日都在 1/17，包括 00725B、00883B、00957B、00890B 等，把握 1/16 最後買進日，才能領到這批債息大紅包。

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ETF債券配息

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國泰投資級公司債37.41-0.82%
中信ESG投資級債32.2-0.92%
群益ESG投等債20+15.66-0.70%
兆豐US優選投等債14.39-0.90%
凱基BBB債15+33.97-1.02%
富邦全球投等債40.16-0.82%

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