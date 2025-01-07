元月紅包行情來報喜了 法人：高含積量半導體ETF「蛇」來運轉

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 09:10

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元月半導體股利多一波接一波，美國 CES 展 1/7 起盛大登場、1/16 台積電法說、1/17 黃仁勳參加輝達台灣子公司尾牙，護國神山台積電 6 日股價再展神威，搶先登上 1125 元歷史新高，投信法人指出，內外資有意重返半導體股「提前淘金」，紅包行情蠢蠢欲動，激勵高含積量半導體 ETF 股價「蛇」來運轉。

在 2025 年 AI 需求爆發下，全球對先進製程及先進封裝供不應求，尤其是最近 AI 結合機器人雙題材助攻，加上台積電預計元月起調漲價格 5%~20% 不等，搭配 1/16 法說會召開在即，激勵台積電股價締新猷；其他半導體權值股包括聯發科、日月光投控與 IC 設計的創意、祥碩、智原、世芯 - KY、譜瑞 - KY 等均表現強勢。

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投信法人表示，多檔半導體 ETF 股價表現也水漲船高，其中，持有台積電權重 30.09% 最高的新光臺灣半導體 30 ETF(00904-TW)，近 1 個月含息漲幅 3.89%，中信關鍵半導體 ETF(00891-TW) 漲 3.94%，表現雙雙告捷，其他半導體 ETF 近 1 個月含息表現也漲逾 1% 以上。

展望 2025 年，各家法人機構一致看好美股表現，主要在經濟數據上，美國 ISM 製造業指數由 11 月的 48.4，升至 12 月的 49.3，創 9 個月新高，並優於預期的 48.2，先為美國經濟前景，迎來新年好兆頭，接下來，法人預估 1/20 川普就任後，共和黨傾向放鬆監管與推動減稅等親商政策，有利於美國經濟及企業獲利表現。

美國消費性電子展 (CES) 1/7 起重磅登場，新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，本屆參展廠商中，最需關注 AI 晶片一哥輝達 (Nvidia) 的最新發表動向，預估輝達將在 CES 展上宣布進入 AI PC 市場的計劃，同時，針對近來最夯機器人方面，輝達也將進行策略重大更新，特別是針對人形機器人設計的 Jetson Thor 平台，這將是實體 + AI 結合新趨勢。

詹佳峯強調，由於輝達進軍機器人領域，被視為繼特斯拉後，下一個最具重量級、且擁有高度 AI 軟硬體綜合能力的科技巨擘，展望中長期表現，如果未來科技大廠開發出可靠、實惠且廣泛運用的機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼 2022 年生成式 AI 問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命。