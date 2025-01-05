〈台股風向球〉農曆年前進攻力道不穩 短行情見好就收

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-05 11:10

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台股 2025 開紅盤後，多頭情緒平平陷入觀望，上周合計下跌 367 點，周線翻黑，法人指出，未來一周有許多不確定因素待釐清，包括 FOMC 公布前次會議紀錄、大立光 (3008-TW) 法說登場，而 CES 展 7 日登場，各大廠秀肌肉並將指路未來一年的新科技趨勢，個股仍可望有所表現，惟整體大盤的進攻力道不穩，見好就收。

三大法人上周在集中市場同步賣超，其中，外資賣超 432 億元，主要是因賣超台積電 (2330-TW)120 億元，鴻海 (2317-TW) 近 58 億元，聯發科 (2454-TW) 近 43 億元，中租 - KY(5871-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 和廣達 (2382-TW) 均逾 20 億元，使大盤有壓。

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台股交易員認為，1 月 20 日美國新總統川普上任前各種變數都有，市場時而反映未來可能的高關稅政策而有壓，時卻反映迴避關稅政策的提前拉貨潮或是產業利多，再加上美國聯準會降息空間恐收斂，而農曆年前在即，預料龍年封關前的行情較難有波段的延續性。

本周 CES 展登場，市場關注輝達執行長黃仁勳演講和新產品問世，有助為 AI 題材帶來新刺激動能。

永豐投顧近一步說明，市場傳川普上任首日會發出 25 道行政命令，市場已開始反應關稅政策帶來的反作用力，若長期趨勢不利非美貨幣，留意資金抽離新興市場的風險。