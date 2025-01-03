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〈台股盤後〉季線壓制 漲幅縮至76點收22908點 周線收黑跌367點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-03 14:14

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權值股表現平淡AI、無人機接棒撐盤，終場漲76點未收復季線。(圖：shutterstock)

台股今 (3) 日早盤在台積電領漲下，大盤一度漲逾 200 點，最高漲至 23092.07 點，不過其他權值股表現相對平淡，盤面亮點則為 AI 以及無人機概念股， 終場僅漲 76.24 點或 0.33%，以 22908.3 點作收，未能收復 23000 點關卡，且收復季線失利，成交量 3303.92 億元，周線收黑下跌 367.38 點。

今天權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 上漲 10 元，漲幅 0.94%，鴻海 (2317-TW) 開高走低，終場跌 0.82%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%。另外，廣達 (2382-TW) 漲勢強勁，漲逾 3%，台達電 (2308-TW) 跌 0.72%，日月光 (3711-TW) 則漲 0.31%。 


AI 族群今天在廣達領漲下紅通通，代工廠和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 皆漲逾 2%，仁寶 (2324-TW) 也漲逾 1%。另外，機殼廠晟銘電 (3013-TW) 漲逾半根停板，勤誠 (8210-TW) 漲逾 1%，迎廣 (6117-TW) 則小漲 0.55% 表態。 

無人機近期為市場關注焦點，相關概念股持續強勢，攸泰科技 (6928-TW)、安集 (6477-TW) 雙雙亮燈漲停，融程電 (3416-TW) 也漲逾半根停板。 

經濟部指出，將持續以綠能燃氣先行，並穩定供電，激勵綠能族群今天也成為盤面亮點，包括泓德能源 (6873-TW)、森崴能源 (6806-TW) 以及上緯投控 (3708-TW) 皆有所表態。 

營建類股今天表現則相對弱勢，國產 (2504-TW) 跌幅逾 9%，進逼跌停板，京城 (2524-TW) 則跌逾半根停板，上曜 (1316-TW) 跌逾 4%，愛山林 (2540-TW) 跌逾 3%，聯上發 (2537-TW)、華固 (2548-TW)、達麗 (6177-TW)、中工 (2515-TW) 皆跌逾 2%。 

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台股盤後台積電AI無人機

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台積電10750.94%
勤誠2671.71%
鴻海181-0.82%
聯發科13651.11%
廣達2893.21%
台達電414-0.72%
日月光投控1610.31%
和碩91.82.91%
英業達522.56%
緯創105.52.43%
緯穎26102.35%
仁寶36.21.97%
晟銘電1456.23%
迎廣91.60.55%
攸泰科技79.39.99%
安集349.85%
融程電1716.88%
上緯投控88.20.23%
國產47.3-9.90%
京城65.6-5.07%
上曜15.55-4.60%
愛山林89.9-3.02%
聯上發12.05-2.82%
華固115-2.54%
達麗43.25-2.48%
泓德能源2131.91%
森崴能源114.50.88%
中工10.6-2.30%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.02
加權指數法興(購) 槓桿7.57
加權指數法興(售) 槓桿6.88
加權指數法興(售) 槓桿7.75

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中強短弱
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