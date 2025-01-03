〈台股盤後〉季線壓制 漲幅縮至76點收22908點 周線收黑跌367點

台股今 (3) 日早盤在台積電領漲下，大盤一度漲逾 200 點，最高漲至 23092.07 點，不過其他權值股表現相對平淡，盤面亮點則為 AI 以及無人機概念股， 終場僅漲 76.24 點或 0.33%，以 22908.3 點作收，未能收復 23000 點關卡，且收復季線失利，成交量 3303.92 億元，周線收黑下跌 367.38 點。