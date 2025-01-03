〈台股盤後〉季線壓制 漲幅縮至76點收22908點 周線收黑跌367點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-03 14:14
台股今 (3) 日早盤在台積電領漲下，大盤一度漲逾 200 點，最高漲至 23092.07 點，不過其他權值股表現相對平淡，盤面亮點則為 AI 以及無人機概念股， 終場僅漲 76.24 點或 0.33%，以 22908.3 點作收，未能收復 23000 點關卡，且收復季線失利，成交量 3303.92 億元，周線收黑下跌 367.38 點。
今天權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 上漲 10 元，漲幅 0.94%，鴻海 (2317-TW) 開高走低，終場跌 0.82%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%。另外，廣達 (2382-TW) 漲勢強勁，漲逾 3%，台達電 (2308-TW) 跌 0.72%，日月光 (3711-TW) 則漲 0.31%。
AI 族群今天在廣達領漲下紅通通，代工廠和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 皆漲逾 2%，仁寶 (2324-TW) 也漲逾 1%。另外，機殼廠晟銘電 (3013-TW) 漲逾半根停板，勤誠 (8210-TW) 漲逾 1%，迎廣 (6117-TW) 則小漲 0.55% 表態。
無人機近期為市場關注焦點，相關概念股持續強勢，攸泰科技 (6928-TW)、安集 (6477-TW) 雙雙亮燈漲停，融程電 (3416-TW) 也漲逾半根停板。
經濟部指出，將持續以綠能燃氣先行，並穩定供電，激勵綠能族群今天也成為盤面亮點，包括泓德能源 (6873-TW)、森崴能源 (6806-TW) 以及上緯投控 (3708-TW) 皆有所表態。
營建類股今天表現則相對弱勢，國產 (2504-TW) 跌幅逾 9%，進逼跌停板，京城 (2524-TW) 則跌逾半根停板，上曜 (1316-TW) 跌逾 4%，愛山林 (2540-TW) 跌逾 3%，聯上發 (2537-TW)、華固 (2548-TW)、達麗 (6177-TW)、中工 (2515-TW) 皆跌逾 2%。
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