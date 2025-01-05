臻鼎-KY旗下先豐通訊觀音廠區火警 桃園警消灌救中

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-05 16:13

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PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下在位於桃園市觀音工業區經建一路生產厚板及高頻板的先豐通訊，在今 (5) 日中午發生火警，截至下午 4 時，警消仍在灌救中，桃園警消指出，火勢目前有由 B 棟延燒到 A 棟的不利狀況出現。

桃園警消對本次的先豐通訊發生火警事件，於 12 點 37 分接獲報案，並派出 53 車 122 人前往灌救，並且標示爲工廠及倉庫火警，至今天下午 3 時 30 分仍在進行灌救之中。

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臻鼎 - KY 主管指出，初步清查，先豐通訊火警為營運中的廠區，目前並沒有現場人員於火警中受困。

先豐通訊原爲永豐餘 (1907-TW) 轉投資的 PCB 廠，主要生產 PCB 爲基地台板、汽車兩大主應用市場，2020 年 11 月由臻鼎 – KY 以股份轉換方式，由臻鼎取得先豐全數已發行股份，先豐並終止上櫃及撤銷股票公開發行。