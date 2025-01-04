〈美股盤後〉那指標普終止連五跌 周線仍收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-04 06:07

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對核電需求成長和特斯拉從跌勢中復甦的樂觀情緒，美股主指週五 (3 日) 走高，擺脫 2025 年開局低迷的局面。

科技股是週五市場的亮點。晶片巨擘輝達上漲 4.45%，伺服器製造商美超微飆漲 10.92%。

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標普本週下跌 0.48%，道瓊週跌 0.60%。那指週跌 0.51%。股市的疲軟也意味著「聖誕行情」未能實現。

美國供應管理協會 (ISM) 週五公布的數據顯示，美國去年 12 月製造業指數升至 49.3，優於預期的 48.2，連續第二個月成長並寫下 9 個月新高，暗示美國製造業烏雲可能開始消散，同時價格指數仍持續成長，通膨擔憂仍未平息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五表示，目前的利率水平仍然具有足夠限制性，足以降低 2025 年的通膨，聯準會還有更多工作要做，但不需要像以前那樣採取限制性措施，來達成通膨目標。

美國眾議院週五舉行議長選舉，現任議長強生最終順利連任，但他在未來的領導工作中，將面臨共和黨內部分歧的巨大挑戰。此前，當選總統川普再為強生背書，並強調強生當選的重要性。

美股週五 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 339.86 點，或 0.8%，收 42,732.13 點。

那斯達克指數上漲 340.88 點，或 1.77%，收 19,621.68 點。

S&P 500 指數上漲 73.92 點，或 1.26%，收 5,942.47 點。

費城半導體指數上漲 142.15 點，或 2.83%，收 5,163.65 點。

NYSE FANG + 指數上漲 188.95 點，或 1.44%，收 13,348.89 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅蘋果收低。Meta (META-US) 漲 0.90%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.20%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.80%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.90%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.29%。

企業新聞

人工智慧資料中心對電力的需求越來越大，瑞致達 (VST-US) 週五飆升 8.49%、NRG Energy (NRG-US) 勁揚 6.21%、Constellation Energy (CEG-US) 高漲 4.04%。

美國衛生局局長維維克 · 穆爾蒂 (Vivek Murthy) 呼籲在酒精標籤上加上癌症警告後，酒類板塊走低。百富門公司 (BF.B-US) 下滑 2.50%、星座集團 (STZ-US) 跌 0.29%、Molson Coors Beverage (TAP-US) 收跌 3.37%。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 奔漲 8.22% 至每股 410.44 美元。特斯拉 2024 年在中國銷量比去年同期成長 8.8%，超過 65.7 萬輛，創下紀錄新高，占整體交車比例的 36.7%。

知名做空機構興登堡指控二手車商 Carvana 有美化帳面的不當行為，Carvana (CVNA-US) 瀉 11.22% 至每股 177.16 美元。

福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 股價分別上漲 2.38% 和 0.78%，因為這兩家汽車製造商公布自 2019 年以來在美最佳年度銷售。

美國總統拜登週五以國家安全為由，正式阻止日本新日鐵公司以 149 億美元收購美國鋼鐵，美國鋼鐵 (X-US) 股價重摔 6.53% ，競爭對手 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 股價也下跌 0.26%。

華爾街分析

LPL Financial 技術策略師 Adam Turnquist 表示，鑑於近期市場廣度和動能惡化、看漲情緒持續緊張，以及美債殖利率攀升和美元走強帶來的阻力，近期股市下行風險仍然較高。

Hargreaves Lansdown 的貨幣和市場主管 Susannah Streeter 表示：「鑑於美股在 2024 年表現超級出色，在貨幣政策不確定的情況下，尤其是在白宮預計會有不可預測的變化的情況下，人們變得更加謹慎也就不足為奇了。」

Legal and General Investment Management 亞太區投資策略師 Ben Bennettt 稱：「新年臨近時股市表現疲軟，但流動性低迷的市場中會發生奇怪的事情。不過，美元走強和債券殖利率上升將繼續影響市場情緒。 」