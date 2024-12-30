陸將連兩年成全球最大汽車出口國！官媒：產業發展實力跟競爭力的自然延伸

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-30 10:50

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近日多家媒體及市場機構預測，繼去年以 522.1 萬輛出口量首次成為全球最大汽車出口國後，中國今年有望蟬聯全球第一的寶座，香港《南華早報》上周二 (24 日) 更報導稱中國在 2025 年仍將是頭號汽車出口國，即便歐盟電動車關稅雖導致中國汽車出口成長走緩。

中國官媒《環球時報》上周六 (28 日) 在社評中指出，中國蟬聯全球最大汽車出口國靠的是競爭力，中國汽車行業今年發展成績同樣不凡，出口量本質上是整體中國汽車業發展實力、競爭力的一個自然延伸。

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中國全國乘聯會秘書長崔東樹證實，雖然今年還剩最後一個月待統計，但按目前發展態勢，中國汽車出口量繼續保持全球第一「沒有問題」。新能源汽車表現也繼續亮眼，今年前 10 月中國新能源乘用車的全球佔比達 68.9%。

根據統計，今年全球汽車產銷規模將繼續雙雙保持在 3000 萬輛以上，同時中國新能源汽車產銷站上千萬輛級的歷史新高度。此外，中國新能源汽車零售滲透率自 7 月以來已經連 6 月突破 50%，今年第三季全球銷量前十大車廠中，首次有兩家中國車廠上榜。

在出口量成長的同時，中國汽車在全球口碑、美譽度上升也是有目共睹的。在巴黎車展等一系列國際知名汽車展會上，中國新能源汽車大放異彩、成為亮點，國外社群平臺測評中國新能源汽車也成為一大熱門內容，率先體驗上中國新能源汽車的國外車主更是紛紛點讚。

根據部分機構估算，中國新能源車平均製造成本比歐洲或其他主要汽車生產國的同類汽車便宜 35%，而在防撞擊等一系列測試中，中國汽車品牌已表現出優異的水準。

環時社評中還指出，隨著中國汽車出口量增加，尤其是即將蟬聯全球第一，一些傳統汽車廠商和汽車強國發表一些複雜的輿論反應。現代汽車工業在 100 多年的發展歷程中不斷發展進步，主要依靠的是市場競爭。中國汽車尤其是新能源汽車出口量的增加，靠的是全產業鏈優勢，以及由技術創新、產品品質和價格優勢等組成的綜合競爭力，也因此獲得全球消費者青睞，而將一些傳統車廠當前遭遇市場競爭困難作政治化解讀，甚至籠統地歸咎為「中國責任論」，這是對全球汽車市場格局變動的不負責任及失真解讀。

福斯和豐田等車廠正加快在中國的深度合作，共同推動電動化技術的研發與應用，中國的車廠也正在積極走出去，加大海外佈局、深化與當地的供應鏈合作和生產合作。在共同推動大變革中共用大機遇，才是全球汽車格局深刻變化之下的應對之道。

不光是對希望獲得質優物美商品的全球消費者，中國汽車對全球綠色轉型來說，尤其是新能源汽車出口量增加都是一件好事。根據估算，每輛新能源汽車每年減碳約 1.66 噸。在一些國家能源轉型躊躇不前的情況下，中國新能源汽車的蓬勃發展為世界能源轉型打了一劑強心針。