2026-01-13

精確 (3162-TW) 日前公布 12 月合併營收 7.46 億元，連 4 個月創新高，全年合併營收 77.69 億元，年增 63.5%，也寫下歷史新猷，展望 2026 年，精確透露，目前已通過數家 AI 伺服器客戶浸沒式液冷櫃和不鏽鋼分水器技術驗證，同時，在本業新能源車領域上，1 月又取得華為汽車的驗證，預計年中開始出貨，車用和 AI 伺服器兩大成長引擎快速發動。

精確拿下華為汽車驗證 年中開始出貨。(鉅亨網資料照)

精確自去年起切入 AI 伺服器水冷應用，最新進度是，已通過數家 AI 伺服器客戶浸沒式液冷櫃和不鏽鋼分水器技術驗證，相關產品開始小量交貨，12 月挹注營收約千萬元。

精確透露，正積極與某些知名大廠洽談合作中，預估今年起 AI 伺服器液冷板相關產品將開始穩定出貨，成為後續營運成長的重要動能。

而在新能源車本業上，精確近年在新能源車電池盒領域不斷獲新客戶的肯定，去年新增長安汽車、上海一汽和北京汽車等一線車廠的訂單，1 月又取得華為汽車的驗證，預計年中可以出貨，以華為每月超過近 5 萬台新車銷售來看，有助進一步拉升精確營收動能。