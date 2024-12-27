Fed降息展望保守 美元有望創下近7%年漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-27 21:00

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根據路透周五 (27 日) 報導，交易員預料美國強勁的經濟成長可能會讓聯準會 (Fed) 對降息抱持謹慎態度直到明年，美元有望實現 7% 年漲幅，而日元則可能連續第四年走跌。

美元指數周五一度升至 108.06，接近 2.2% 月漲幅，有望在今年年末收盤時上漲 6.6%。本月美元兌日元也升值近 5.5%，今年美元兌日元的漲幅為 11.8%，而歐元則維持在兩年低點附近。

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Fed 主席鮑爾本月稍早曾表示，如期降息 1 碼 (25 個基點) 之後，決策者將對進一步降息持謹慎態度。另外，美國經濟還面臨即將上任的川普政府影響，川普提出鬆綁管制、減稅、提高關稅和收緊移民政策，經濟學家這些政策一方面有利經濟成長，但也會導致通膨再度抬頭。

與此同時，交易員預估日銀 (日本央行 / BOJ) 將維持寬鬆的貨幣政策、歐洲央行 (ECB) 將進一步降息。日元兌美元周五徘徊在 7 月以來的 157.75 日元附近；歐元兌美元報 1.042 美元，略高於 12 月 18 日觸及的約 1.04 美元低點。

交易員預估 Fed 將在明年降息 37 個基點，貨幣市場要到 6 月才會完全消化降息影響。屆時隨著歐元區經濟放緩，ECB 預計將把存款利率下調 1 個百分點至 2%。

而日銀本月沒有升息。日銀總裁植田和男表示，自己更願意等待川普上台後的政策影響。此舉凸顯出主要央行對美國關稅打擊全球貿易的擔憂日益加劇。

目前美股在全球股指中占據主要地位，而亞洲和歐洲貨幣走弱有助提振出口商，阻止了美國收緊貨幣政策對全球股市的拖累。

分析師表示，隨著投資人從聖誕假期返回市場，重新評估川普政府領導下美國通膨升溫的風險，華爾街股票估值高漲，股市可能會改變方向。