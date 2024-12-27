〈台幣〉量縮狹幅整理 連3周偏弱貶 創8月上旬以來低價
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-27 18:34
時序逼近 2024 年底，台北匯市續處量縮整理格局，新台幣今 (27) 日升貶互見，終場收在 32.72 元，貶值 2.4 分，台北外匯經紀公司成交值 7.88 億美元；本周合計貶值 0.08，呈連 3 貶。
新台幣今日以 32.69 元、升值 0.6 分開出後，呈現狹幅震盪，最低來到 32.75 元，高低價差僅 6.2 分。
本周新台幣小貶 0.08%，呈現連 3 周貶值，並創 8 月上旬來新低價。
法人分析，美國甫公布上周初領失業金人數降至 21.9 萬人，低於市場預期的 22.3 萬人，使美股交投清淡，而 1 月又有許多國際大事陸續登場，使市場資金觀望。
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