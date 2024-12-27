日銀會議紀錄摘要：決策者持謹慎態度 明年1月仍有升息可能

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-27 19:56

‌



根據日銀 (日本央行 / BOJ) 周五 (27 日) 公布的 12 月貨幣政策會議紀錄摘要，決策者對下一步行動 (升息) 時機激烈討論，謹慎觀點占多數，不過明年 1 月升息仍在考慮範圍內。會議紀要出爐後，日元兌美元匯率貶近 5 個月低點，目前外界都預測日銀明年 1 月升息。

截稿前，日元匯率報 1 美元兌 157.70 日元，徘徊在 7 月 17 日以來新低附近。日本官員今年已對外匯市場進行干預支撐日元，日元仍可能連續第四年走跌。

‌



Sydbank 分析師在一份報告中表示：「幾位市場人士暗示，美元 / 日元的上升趨勢可能被誇大，增添回調的風險。日本當局已經表示，如果美元 / 日元迅速大幅升值，可能會進行干預。」

日銀內部成員意見大分歧

會議紀錄摘要顯示，有成員支持明年 1 月升息，也有人主張再等一段時間觀察薪資趨勢，和美國候任總統川普上台後的經濟走向。

一名成員說：「日銀可能會在不久的將來決定提高政策利率，但目前有必要保持耐心，直到美國經濟的不確定性消除。」

雖然日銀總裁值田和男近期的謹慎言論降低市場的升息預期，但會議紀要顯示明年 1 月升息仍在考慮範圍內。

然而，謹慎觀點仍占多數。一位成員表示：「有必要透過數據確認國內外經濟改善的進展，因此央行暫時維持當前貨幣政策是適當的。」

路透本月稍早進行的一項民調顯示，所有受訪者都預估，日銀將在 3 月底前將利率上調至 0.50%。日銀將於明年 1 月 23 日至 24 日召開下一次貨幣政策會議。

通膨壓力持續 連兩年維持 2% 通膨目標上

根據周五稍早公布的政府報告，日本 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.4%，顯示通膨壓力持續。日本全國核心 CPI 已連續兩年半維持在日銀 2% 目標水準或以上。

隔夜掉期市場顯示，1 月升息的機率為 42%，3 月前升息的機率達到 72%。