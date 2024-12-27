日銀會議紀錄摘要：決策者持謹慎態度 明年1月仍有升息可能
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-27 19:56
根據日銀 (日本央行 / BOJ) 周五 (27 日) 公布的 12 月貨幣政策會議紀錄摘要，決策者對下一步行動 (升息) 時機激烈討論，謹慎觀點占多數，不過明年 1 月升息仍在考慮範圍內。會議紀要出爐後，日元兌美元匯率貶近 5 個月低點，目前外界都預測日銀明年 1 月升息。
截稿前，日元匯率報 1 美元兌 157.70 日元，徘徊在 7 月 17 日以來新低附近。日本官員今年已對外匯市場進行干預支撐日元，日元仍可能連續第四年走跌。
Sydbank 分析師在一份報告中表示：「幾位市場人士暗示，美元 / 日元的上升趨勢可能被誇大，增添回調的風險。日本當局已經表示，如果美元 / 日元迅速大幅升值，可能會進行干預。」
日銀內部成員意見大分歧
會議紀錄摘要顯示，有成員支持明年 1 月升息，也有人主張再等一段時間觀察薪資趨勢，和美國候任總統川普上台後的經濟走向。
一名成員說：「日銀可能會在不久的將來決定提高政策利率，但目前有必要保持耐心，直到美國經濟的不確定性消除。」
雖然日銀總裁值田和男近期的謹慎言論降低市場的升息預期，但會議紀要顯示明年 1 月升息仍在考慮範圍內。
有多位成員表達升息的必要性，一位成員指出：「考慮到日元貶值可能會推高基礎通膨，有必要預先調整貨幣政策寬鬆程度」。另一位成員認為央行已處於「應該稍微鬆開貨幣寬鬆加速器」的階段。
然而，謹慎觀點仍占多數。一位成員表示：「有必要透過數據確認國內外經濟改善的進展，因此央行暫時維持當前貨幣政策是適當的。」
還有觀點認為，由於進口價格維持穩定，日元套利交易部位並未過度積累，目前上行通膨風險不足以要求升息。
路透本月稍早進行的一項民調顯示，所有受訪者都預估，日銀將在 3 月底前將利率上調至 0.50%。日銀將於明年 1 月 23 日至 24 日召開下一次貨幣政策會議。
通膨壓力持續 連兩年維持 2% 通膨目標上
根據周五稍早公布的政府報告，日本 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.4%，顯示通膨壓力持續。日本全國核心 CPI 已連續兩年半維持在日銀 2% 目標水準或以上。
隔夜掉期市場顯示，1 月升息的機率為 42%，3 月前升息的機率達到 72%。
會議紀要中有一種觀點提到，日本的政治情勢是央行密切關注的因素。許多經濟學家認為，央行本月未採取行動是出於對政治反彈的擔憂，因為石破茂首相的少數政府正在努力與反對黨進行常規預算和稅收改革。
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