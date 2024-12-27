歐洲債市走跌 年末交投清淡加劇拋售

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-27 20:28

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歐洲債市周五 (27 日) 下跌，12 月交投清淡加劇市場跌勢，也延續本月的快速拋售步調，因交易員押注全球主要央行降息沒有預料中的激進。

聖誕假期後的交易日，10 年期德國公債殖利率一度上漲 7 個基點至 2.40%，觸及去年 11 月底以來新高；美國公債表現優異，10 年期美債殖利率僅上漲 3 個基點至 4.61%。

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瑞穗 (Mizuho)EMEA 宏觀策略主管 Jordan Rochester 表示，這些 (拋售) 舉措發生在「市場交投非常清淡」之際，這兩周可能會看到 12 月主題的延續。

Rochester 還指出，天然氣價格上漲可能是抑制需求的因素。俄羅斯總統普丁進一步質疑達成協議以維持經烏克蘭向歐洲輸送天然氣的可能性，讓天然氣期貨大漲 5% 之多。因此如果這讓歐洲通膨攀升，歐洲央行 (ECB) 降息能力就會受到限制。

自 12 月初以來，10 年期德國公債殖利率已攀升約 30 個基點，有望創下自 2023 年 9 月以來最大單月漲幅。在歐洲央行重新定價之際，交易員降低降息押注，此前美國聯準會 (Fed) 發表比預期更鷹派的聲明，表示寬鬆政策方面將變得更加謹慎。