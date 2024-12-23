川普放話 美國要收回巴拿馬運河

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-23 09:40

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美國總統當選人川普上周六（21 日）說，巴拿馬運河是美國重要國家資產，放話美國將「收回」巴拿馬運河。

川普當天在社交媒體 Truth Social 上寫道：「巴拿馬運河對美國經濟和國家安全起著關鍵作用，被認為是美國重要國家資產」，「一個安全的巴拿馬運河，對美國的商業和海軍從大西洋到太平洋的快速部署至關重要，大幅縮短了到美國港口的航行時間」，「美國是巴拿馬運河頭號用戶，超過 70% 過境貨物駛往或來自美國港口」。

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川普聲稱，美國為修建巴拿馬運河「付出巨大生命和財富代價」，後來運河被「愚蠢地」交給巴拿馬管理，但這不是「讓巴拿馬向美國、美國海軍和與美國做生意的公司收取高昂通行費」。

川普宣稱，美國海軍和商船被不公平對待，巴拿馬收取的費用是「荒謬」，特別是考慮到「美國對巴拿馬的極大慷慨」，巴拿馬應立即停止「敲竹槓」，否則「我們會要求巴拿馬運河完全歸還給美國」，「巴拿馬官員，請遵照指示！」

川普 2011 年接受美國媒體採訪時曾聲稱，美國歸還巴拿馬運河的做法很「愚蠢」。巴拿馬首都巴拿馬城的市議會同年通過決議，宣布川普是「不受歡迎的人」。

巴拿馬總統穆利諾周日發表講話，駁斥川普的言論，強調巴拿馬運河為巴拿馬所有，巴拿馬的國家主權和獨立自主不容侵犯。

巴拿馬大學運河和國際關係學院副院長庫珀表示，巴拿馬是巴拿馬運河的主人，美國要「收回」巴拿馬運河的說法，「沒有任何法律依據，荒謬至極」。美國佔領巴拿馬運河期間獲利巨大，巴拿馬獲得的利益微乎其微。

巴拿馬國際關係學者胡里奧 · 姚對川普上述言論「感到震驚」，稱其「傲慢、自負且充滿威脅」，是美國「大棒」政策的最新例證。胡里奧 · 姚強調，巴拿馬運河的控制權，絕不能再回到美國手中。

1903 年，美國通過支持巴拿馬獨立，與巴拿馬簽訂了《巴拿馬運河條約》，取得開鑿運河和「永久使用、佔領及控制」運河和運河區的權利。