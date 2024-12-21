川普遭38人背刺？提高債務上限提案遭否決 美政府停擺危機 馬斯克成影子總統

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 11:59

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美國當選總統川普的權威近日遭遇挑戰，38 名共和黨眾議員在關鍵投票中違抗他的命令，反對一項關乎政府開支和債務上限的法案。這項舉動不僅使川普的領導地位受到質疑，也將美國政府推向停擺的邊緣。

美政府停擺的危機

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根據《紐約時報》19 日報導，眾議院未能通過新支出法案，導致聯邦政府資金即將耗盡，距離停擺僅剩一天。該法案旨在延長政府資金至明年 3 月，川普呼籲將債務上限延長至 2027 年 1 月 30 日。然而，最終的投票結果為 174 票支持、235 票反對，未能獲得通過。

這次反對票不僅來自民主黨人，還包括一些通常支持川普的保守派共和黨議員，他們對提高政府借款限額表示反對。這一情況令川普措手不及，儘管他曾在社群媒體上呼籲共和黨人支持該法案。

川普的債務上限呼籲

在面臨政府停擺的危機時，川普於 18 日和 19 日提出了暫停或徹底取消聯邦債務上限的「爆炸性」要求。他在社群媒體上呼籲國會共和黨人提高債務上限，認為這是避免政府關門的關鍵。

眾議院共和黨領袖隨後提出了一項旨在為政府提供資金並將債務上限暫停兩年的提案，雖然川普對此表示支持，但法案的前景仍然不明朗。

根據財政部的預測，如果不提高債務上限，政府將在明年面臨債務違約的風險，可能導致經濟混亂。川普甚至威脅稱，拒絕合作的共和黨議員將在初選中受到挑戰，這一言論進一步加劇了黨內的緊張局勢。

報導指出，川普的呼籲不同尋常的另一個原因是，在債務上限成為問題之前，財政部應該有足夠的時間。但議員們為避免政府關門而採取行動的時間所剩無幾。

美政府為何關門

美國每一財政年度是自 10 月 1 日起，到次年的 9 月 30 日。美國會本應在新一財政年度起始日 (10 月 1 日) 之前向美國 438 個政府機構分配資金，以讓聯邦政府保持正常運行，但是國會立法者很少能在 10 月 1 日前完成全財年的撥款立法任務，慣例作法是通過一個臨時撥款法案，讓政府維持一段時間的運作，同時再進行磋商以完成下一階段的撥款立法工作。

目前的臨時撥款法案將於 12 月 21 日（週六）零時到期。

「三個總統」的說法

美國《波士頓環球報》19 日報導指出，在當前政治局勢下，美國似乎同時有三個總統：即將卸任的拜登、當選總統川普，以及億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)。

拜登即將離任，而川普則在為即將到來的就職典禮做準備。與此同時，馬斯克的影響力也不斷上升，他的社群媒體活動被認為對華盛頓的政治局勢產生了重大影響。

憤怒的民主黨人和部分共和黨人開始將馬斯克稱為「馬斯克總統」，認為他的參與使得政治局勢更加複雜。康乃狄克州民主黨參議員克里斯墨菲表示，馬斯克的影響力在這次預算協議的破裂中起到了關鍵作用。