歐盟MiCA法月底生效！泰達幣USDT不符新監管規定 12月30日將下架

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-23 11:54

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歐盟在 4 月通過的《加密資產市場監管法案》（MiCA）即將在年底全面生效，歐盟所有交易所下周一 (30 日) 必須下架不符新規定的代幣，穩定幣發行公司 Tether 的泰達幣 (簡稱 USDT) 將被下架。

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多家在歐盟營運的加密貨幣交易所已經為遵守《MiCA》而下架泰達幣，這一變化正影響這類數位代幣的市場，新的發行人正尋求填補這一空白，而投資人則更多轉向使用歐元進行加密貨幣交易。

美國證交會 (SEC) 多年來一直在打壓大小加密公司，美國準總統川普則任命多位數位資產宣導者擔任關鍵職務，其中包括 SEC 主席，且 Cantor Fitzgerald LP 執行長 Howard Lutnick 將出任川普提名的商務部長。

川普在上月勝選引發加密貨幣市場的瘋狂上漲，比特幣 (BTC) 漲破 10 萬美元大關，並觸發許多小型且更具投機性的代幣的飆升。投資人紛紛湧入市場，預期川普上任後，美國將對幣圈實施寬鬆的監管政策。

在此背景下，歐盟恐成為加密貨幣的「後方市場」。儘管沒有可靠的數據能反映全歐洲的交易量，但已有跡象顯示歐盟市場情緒低迷，例如 PitchBook 數據顯示，今年歐洲對加密貨幣新創公司的創投金額恐降至四年新低，北美市場則將出現明顯復甦。

USDT 從多個平台下架恐在短期內導致交易者的流動性大幅下降，尤其是那些長期依賴 Tether 的交易者。

加密資產管理公司 3iQ Corp 執行長 Pascal St-Jean 說：「在 USDT 交易對上進行的加密資產交易佔比非常大，因此投資人必須先從 USDT 交易對中退出，再買入與其他穩定幣掛鉤的相同資產，這將造成市場的混亂。」

穩定幣通常與美元或歐元等資產挂鉤，這使得它們成為加密貨幣交易者進出部位或在平台之間轉移資金的關鍵工具，且越來越多地被用於企業跨境轉帳、促進更快速、更便宜的數位支付，以及投資者使用區塊鏈技術交易和結算傳統資產如債券，但這一增長趨勢伴隨著越來越多的擔憂，認為穩定幣可能被用於非法用途。

作為加強對這一資產類別監管的一部分，《MiCA》要求所有在中心化交易所上市的穩定幣，必須由具有電子貨幣許可證的實體發行。發行人必須將其代幣所背書的儲備金的三分之二存放在獨立銀行，並對所有用於支付目的的交易進行監控等。