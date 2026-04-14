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美國官員：美軍在中東部署16艘軍艦

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

一名美國國防官員周一（13 日）表示，美國軍方目前在中東部署了 16 艘軍艦，包括「林肯號」航空母艦，以及 11 艘驅逐艦、3 艘兩棲攻擊艦和 1 艘瀕海戰鬥艦。

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美國官員稱美軍在中東部署16艘軍艦。（圖：Shutterstock）

另一名國防官員表示，目前沒有美國軍艦部署在波斯灣水域（伊朗主要海岸線所在海域）。該官員指出，一份「航行通告」顯示，美方正在限制進入伊朗港口的通行，但具體實施細節仍在制定中。


美國總統川普周一中午在白宮回答記者提問時證實，美軍已經開始封鎖伊朗，稱美國不需要荷姆茲海峽，但「不能允許一個國家敲詐勒索全世界」。

川普表示，荷姆茲海峽問題可能會很快解決，伊朗「正確人士」當天早上致電美方，表示「希望達成協議」。

按照川普發出的威脅，美國東部時間 4 月 13 日 10 時（台灣時間 22 時），是美軍的伊朗港口封鎖令生效時間。


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伊朗伊朗戰爭封鎖川普美國

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