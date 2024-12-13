【盤面熱點】從鹹魚翻身到股價修正，機器人概念股這次是底部翻揚嗎？

博通財報表現亮眼，市場延續樂觀情緒，助美國科技類股保持強勢，週一 (2024/12/16) 美科技指數上漲，其中那斯達克指數再創盤中新高至 20204 點，至於道瓊則連續第 8 個交易日收黑，上週五 (2024/12/13) 美股四大指數漲跌互見。