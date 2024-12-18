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敏盛攜手上海禾新醫院 攜手擴大醫療服務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 13:33

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敏盛攜手上海禾新醫院，攜手擴大醫療服務。(圖：敏盛提供)

敏盛與上海禾新醫院合作，雙方於桃園智慧管理中心簽署合作備忘錄，合作內容包括搭建兩地醫療會診資源、教學及科研合作、精進高端醫療及健康管理品牌、台企專屬健康管理服務、兩岸醫療綠色通道轉介等，攜手擴大醫療服務。 

敏盛醫療體系執行長，同時也為盛弘醫藥 (8403-TW) 董事長楊弘仁說明，上海禾新醫院營運長廖沛宸過去曾參與 JCI 品質建設歷程，加上廖沛宸過去為敏盛醫療體系同仁，雙方在已有相當默契下展開合作，相信過程可以更加順暢。 


廖沛宸則表示，近日召開的「上海 - 台北雙城論壇」宣布逐步開放陸客團赴台旅遊，上海禾新醫院作為鏈接兩地醫療資源的前哨站，在此次合作的基礎下，有望成為兩岸台胞及區域市場患者心中更優質的醫療機構。 

敏盛醫療體系成立以來，秉持 Cure & Care 的理念，期盼在敏盛綜合醫院於 2025 年迎來成立 50 年的前夕，敏盛醫療體系擴大醫療服務，盼能為國內醫療服務創造另一個新的里程碑。 

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