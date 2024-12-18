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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月18日台股中小型公司11月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-18 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月18日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1976家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
艾瑪斯-KY-電腦及週邊設備業 4.76億 -12.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
艾瑪斯-KY-電腦及週邊設備業 4.76億 -6.8%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1976家。其中營收年增大於 25％有501家，年增小於-20％有316家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 170家
介於10～50億 >= 0% 272家
介於10～50億 < 0% 188家
介於10～50億 <= -20% 201家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 331家
小於10億 >= 0% 416家
小於10億 < 0% 280家
小於10億 <= -20% 201家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
寶徠-建材營造業 4.20億 91681.2%
富華新-建材營造業 47.87億 59769.7%
大飲-食品工業 1,652萬 53187.1%
康霈*-生技醫療業 936萬 7768.1%
桂田文創-文化創意業 522萬 6430.0%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
昇益-建材營造業 22.38億 1196497.3%
寶徠-建材營造業 4.20億 368635.1%
聯上發-建材營造業 1.64億 32675.9%
醣聯-生技醫療業 302萬 27390.9%
順藥-生技醫療業 417萬 10317.5%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收11月營收建材營造業寶徠電腦及週邊設備業艾瑪斯-KY

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艾瑪斯-KY2170.00%
寶徠16.8-2.89%
富華新32.05-0.47%
大飲17.259.87%
康霈*5420.00%
桂田文創12.22.52%
昇益600.50%
聯上發12.35-1.59%
醣聯25.351.81%
順藥1802.27%

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