投資人小心！不是美債殖利率攀升 最新研究稱明年全球市場最大風險是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-11 13:55

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加拿大研究機構 BCA Research 在最新研究報告中表示，2025 年美股的穩定恐取決於日本債市表現，因日本是全球流動性的主要推動力，這意味著美國科技股估值面臨的最大風險不是來自美債殖利率的上升，而是來自日本國債殖利率的上升。這些風險尚未反映在市場價格中。

BCA Research 首席策略師 Dhaval Joshi 上週出具研究報告指出，日本是明年市場最關鍵的一個風險，那斯達克的盛衰週期與 2019 年至 2022 年美債券殖利率的週期完全同步，然後才脫離，之後則追蹤日本國債殖利率，此後兩者走勢幾乎完全一致。

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由於日本利率明年可能會走高，因此美國科技股正面臨越來越大的風險。

投資人今年稍早已見到這種發展，當時所謂的套利交易崩潰並在 8 月引發全球拋售。套利交易指的是投資人以近於零利率借入資金，然後將資金配置到全球各地高收益資產如美國股票和債券。

在聯準會 (Fed) 可能降息的情況下，日本央行 (BIJ) 意外將利率上調 15 個基點，日元隨即走強，因此引發一波追加保證金的浪潮，導致投機者平倉並拋售股票。

Joshi 說：「不要低估這種風險，如今美國科技股估值是建立在日本國債券殖利率為負的基礎上，但隨著日本長期通膨預期接近 2% 目標，BOJ 的零利率政策及日本國債的實質負殖利率將在 2025 年變得不可持續。」

除日本債市外，專家亦指 2025 年的風險還有被動投資、投資者的不確定性以及獲利成長放緩。