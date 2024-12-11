博通Q4財報公布在即 華爾街看好AI帶旺營收增逾五成 調高股價目標至少14%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-11 16:00

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美國網通晶片大廠博通 (AVGO-US) 將於當地時間周四 (12 日) 發表第四財季成績單及 2024 年度獲利報告，分析師看好營收與獲利將有所成長，紛紛調高股票目標價。跟其他許多半導體股票一樣，博通股價自 7 月觸及高點後表現平靜。

華爾街分析師預估，博通第四財季營收將年增 51% 至 140.6 億美元，淨利 35.3 億美元，每股獲利 (EPS)0.76 美元，略高於去年同期的 35.2 億美元和每股 0.83 美元。

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今年 9 月，博通公佈 8 月 4 日為止的第三財季成績單時，營收和獲利雙雙優於華爾街分析師預期，經調整後 EPS 為 1.24 美元，超過分析師普遍預估的 1.2 美元，營收成長 47% 至 130.7 億美元，高於分析師預估 129.7 億美元。

博通執行長陳福陽說：「博通第三財季業績反映了公司的 AI 半導體解決方案和 VMware 持續展現實力。」

博通與一些科技領域的知名企業合作，為蘋果 iPhone 提供無線晶片，並與谷歌合作開發 AI 基礎設施。

陳福陽在第三財季財報會議上曾表示，2024 財年 AI 晶片銷售額料將達到 120 億美元，高於先前預估的 110 億美元。

目前，華爾街對博通股票前景整體看好。根據《Investopedia》的 Visible Alpha 數據，12 位受訪的分析師均將博通股票評等列為「買進」或同等級別，目標價為每股 193 美元，博通周二 (10 日) 收跌 3.98% 至每股 171.81 美元。

另據《thefly.com》報導，花旗也將博通目標價從 175 美元上調至 205 美元，並預期博通將公布優於預期的成績單，主要得益於非 AI 半導體業務復甦及「優於預期」的毛利率前景，加上軟體業務貢獻度走高的支持。

不過，花旗示警稱由於博通主要客戶谷歌的訂單放緩，博通 2025 年第一財季的財測數字「將有所調整」，但來自 Meta 的業務量將在 2025 年有所增加，「彌補了這個不足」。