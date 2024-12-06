〈美股早盤〉美11月非農超預期成長 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-06 22:45

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美股主要指數周五 (6 日) 開高，11 月非農就業新增人數超預期、失業率小幅攀升，薪資成長速度也加快，不過就業人數成長狀況還沒火熱到阻止聯準會 (Fed) 本月降息，報告出爐後交易員加大降息 1 碼 (25 個基點) 的押注。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 90 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲 0.15%。

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美股開盤前主要指數期貨走揚，其中標普指數期貨上漲 0.1%、美國 10 年期公債殖利率下滑 1 個基點至 4.16%，美元指數也走跌。

美國勞工統計局 (BLS) 稍早公布數據顯示，11 月非農就業人數增加 22.7 萬人，高於經濟學家預估的 20.2 萬人，10 月前值也從 1.2 萬人大幅上修至 3.6 萬人。經濟學家正在密切留意過去 3 個月的新增就業人數成長狀況，平均人數為 17.3 萬。

此外，11 月失業率小幅攀升至 4.2%，不過仍符合經濟學家預期，10 月前值為 4.1%；同月薪資年、月增速也有所加快。

數據出爐後，交易員紛紛加大對聯準會 (Fed) 本月降息押注。根據芝商所 FedWatch 工具，降息 1 碼的機率為 88.8%，維持利率不變的機率為 11.2%。

截至台北時間周五（6 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.75%，至每股 372.27 美元

美國銀行大幅上調了特斯拉的 12 個月目標價，從 350 美元提高到了 400 美元，並維持了「買入評」等，這種樂觀情緒源於該投資對特斯拉機器人和人工智慧 (AI) 的新關注。在周四給客戶的報告中，分析師 John Murphy 在最近參觀了特斯拉位於德州奧斯汀的超級工廠後，強調了他的樂觀態度。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.29%，至每股 144.64 美元

根據外媒報導，歐盟反壟斷監管機構正在詢問輝達的競爭對手和客戶，這家美國 AI 晶片製造商是否將其產品捆綁在一起搭售，從而可能為其帶來不公平的優勢；此舉可能會導致正式調查。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤股價下跌 1.32%，至每股 157.23 美元

美國石油生產商雪佛龍日前表示，第四季將承擔高達 15 億美元的重組、資產減損和房地產銷售成本費用。該公司發表聲明表示，大部分費用是針對未來兩年計畫的裁員和搬遷。雪佛龍沒有透露 45,000 名員工中有多少人會失業。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月非農新增就業報 22.7 萬人，預期 20.2 萬人，修正後前值 3.6 萬人

美國 11 月失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.1%

美國 11 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，修正後前值 34.2 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 3.9%，前值 4.0%

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 11 月勞動參與率報 62.5%，預期 62.7%，前值 62.6%

華爾街分析：

華爾街投行 Bernstein 日前表示，比特幣有史以來首次突破 10 萬美元，這是加密貨幣取代黃金成為世界經濟中最大價值儲存方式的里程碑。該行分析師 Gautam Chhugani 寫道：「我們對比特幣的信心超越了週期性波動。」