美11月非農就業超預期新增22.7萬人 Fed本月降息1碼可能性大
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-06 21:46
在經歷 10 月的颶風和罷工之後，美國就業市場在 11 月恢復健康，就業人數的穩步成長有助緩解勞動力市場嚴重惡化的擔憂。不過就業人數成長狀況還沒火熱到阻止聯準會 (Fed) 本月降息，報告出爐後交易員加大降息 1 碼 (25 個基點) 的押注。
美國勞工統計局 (BLS) 周五 (6 日) 公布數據顯示，11 月非農就業新增 22.7 萬人，高於經濟學家預期的 20.2 萬人，前值自 1.2 萬人大幅上修至 3.6 萬人。
與此同時，報告同時上修前兩個月非農新增就業人數，9 月從 22.3 萬人上修至 25.5 萬人、10 月從 1.2 萬人上修至 3.6 萬人。兩個月新增就業人數合計比修正前高 5.6 萬人，包括 11 月的 3 個月平均新增就業人數為 17.3 萬人，比今年早些時候的強勁成長有所放緩。
美國 11 月非農就業報告：
- 非農新增就業報 22.7 萬人，預期 20.2 萬人，修正後前值 3.6 萬人
- 失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.1%
- 平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，修正後前值 34.2 小時
- 平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 3.9%，前值 4.0%
- 平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%
- 勞動參與率報 62.5%，預期 62.7%，前值 62.6%
根據報告，上個月新增就業人數最多的是醫療保健和社會援助，以及休閒、飯店和政府部門，而零售業是一年來裁員最多的產業，在波音 (BA-US) 罷工結束後，運輸設備製造業的就業人數增加 3.2 萬人，反映出罷工工人的回歸。
另外，11 月勞動參與率——正在工作或正在找工作的人口比例——降至 62.5%，為 5 月以來的最低。25 至 54 歲工人 (也被稱為黃金年齡工人) 的失業率幾乎沒有變化。
值得注意的是，11 月失業率小幅攀升至 4.2%，也表明對工人的需求正在降溫，長期失業率達到近 3 年來的新高，再加上 11 月勞動參與率下滑，交易員解讀成 Fed 本月稍晚可能再次降息。
另外由於近期數據起伏不動，經濟學家開始密切留意過去 3 個月的薪資成長狀況，11 月薪資年升 4.0%、月增 0.4%，均略高經濟學家預期，不過與 10 月前值持平。在大量可用員工和對新員工的需求減弱的情況下，收入成長基本上放緩，這使得許多雇主能夠減少吸引人才的激勵措施。
分析認為，美國就業市場在 10 月經歷了颶風和罷工影響後，在 11 月恢復健康，就業人數穩健成長緩解了市場勞動需求進一步放緩的擔憂。這些數據支持 Fed 的觀點，就業市場依然穩健，但不再是通膨的主要來源。
展望未來，美國候任總統川普的經濟議程——特別是大規模驅逐和懲罰性關稅的計畫——將如何影響勞動力市場，還有待觀察。他任命的官員也在尋求削減聯邦官僚機構。這可能會影響政府招聘，而政府招聘在很大程度上推動了經濟從疫情中復甦。
專家看法
Northlight Asset Management 分析師 Chris Zaccarelli 表示，儘管就業市場正在走弱，但整體報告看起來仍然健康。他指出，有鑑於美國經濟強勁成長、就業市場健康和相對可控的通膨等積極因素，Fed 可以繼續降息，而這應該會讓牛市持續到今年年底和明年年初。
GDS Wealth Management 分析師 Glen Smith 認為，這份超預期的非農就業報告有助平息幾個月前就業市場走軟、需要大幅降息的擔憂。雖然就業市場健康，Fed 仍可能在 12 月降息，不過在明年會採取更謹慎的態度推進政策。
Wells Fargo Investment Institute 分析師 Scott Wren 指出，這份報告並未改變其觀點，即就業市場會進一步放緩，明年年底失業率會升至 4.8%。雖然 11 月失業率攀升會讓 Fed 在本月會議中降息 1 碼 (25 個基點)，但是薪資增速加快，可能會成為 Fed 推進政策考量的一個因素。
市場反應
美股主要指數周五開盤小幅走高，截稿前，道瓊工業指數漲逾 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 130 點或近 0.7%，標普 500 指數漲逾 0.3%，費城半導體指數漲近 0.6%。美國 10 年期公債殖利率跌至 4.13%、美元指數升至 105.77。
根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 本月降息 1 碼的機率為 90.5%，維持利率不變的機率為 9.5%。
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