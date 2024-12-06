美銀策略師警告：美股和加密貨幣正在形成泡抹

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-06 20:38

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美國銀行 (BAC-US) 策略師 Michael Hartnett 表示，美股和加密貨幣強勁反彈讓這些資產看起來存有泡沫。

根據外媒彙編數據，標普 500 指數的股價淨值比 (Price to Book Ratio, PBR) 在今年飆升至 5.3 倍，接近 2000 年 3 月科技泡沫高峰期達到的 5.5 倍峰值。

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美銀策略師 Hartnett 指出，如果標普 500 指數接近 6,666 點，即比目前水準高出 10%，則 2025 年初「嚴重超跌」(overshoot) 的風險很高。該行的牛市和熊市指標尚未顯示出全球投資人的繁榮景象。

這位策略師在 2023 年仍看空股市後，今年對股市的態度更為中性。

標普 500 指數在 2024 年飆升了約 27%，創下了 2019 年以來的最佳表現，原因是人們對人工智慧 (AI) 持樂觀態度，並押注候任總統川普的「美國優先」政策將提振國內市場。

此外，川普對加密貨幣的支持也幫助比特幣本周短暫上漲至 10 萬美元以上。Hartnett 說，比特幣的市值超過 2 兆美元，與全球第 11 大經濟體相當。