「末日博士」羅比尼示警：川普將帶美國走向停滯性通膨

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-06 19:28

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有「末日博士」稱號的紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼 (Nouriel Roubini) 近日在 Podcast 節目《Odd Lots》中談論美國明年經濟展望，他警告「川普 2.0」的潛在政策組合可能給美國社會帶來停滯性通膨風險。

羅比尼在節目中提到，美國的通膨風險仍在，預估川普潛在的政策組合會推動美國經濟前往停滯性通膨的方向。

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羅比尼認為，長期來看至少有兩項政策會推升通膨並影響競技成長：一是嚴格限制移民甚至大規模驅逐移民出境；二是減稅政策導致財政赤字惡性擴張，進一步擾亂並削弱美元地位。

儘管「川普 2.0」整體是有利於經濟成長，但羅比尼認為有關就業市場、關稅的保護主義政策同時也將透過影響通膨預期 (長期中性利率) 的方式削弱經濟成長。

因此，羅比尼認為，拖累 2025 年經濟成長的最大風險在於上述的「停滯性通膨政策」。

他說：「如果你真的實施大規模關稅、遣返數百萬人口、試圖削弱美元，並推動大規模財政赤字，從而導致債券殖利率上升、經濟成長放緩，你可能會陷入經濟成長顯著放緩而通膨加劇的情況。我認為這絕對是一個風險。」

羅比尼預估：「如果今年我們的經濟成長是 2.8%，那麼明年我們的經濟成長仍將高於潛在成長率，但會降低至 2.4% 左右的水準，但我不認為會出現大規模的經濟放緩，除非他 (川普) 真的採取激進的『停滯性通膨政策』。」

下任財長、債市和聯準會可能壓制停滯性通膨風險

羅比尼同時補充道，通膨上行的風險也受到一些因素的限制。

首先，川普提名的財政部長班森特 (Scott Bessent) 可能會遏制一些容易引發極端停滯性通膨的政策。據了解，班森特雖然支持川普的關稅和減稅計畫，但投資人預期他會優先考慮經濟和市場穩定，而不是單純追求政治目標。

其次，如果「川普 2.0」推動大規模財政支出，可能會迎來「債券義勇軍」(Bond Vigilantes) 的回歸，屆時隨著長期通膨預期走高，債券殖利率 / 實質利率將會同步上行，這可能導致股市回調並對經濟造成損害，預計將對川普構成壓力。

「債券義勇軍」這個概念由華爾街資深分析師雅迪尼 (Ed Yardeni) 於 1980 年代首次提出，泛指那些透過壓低債券價格、提高債券殖利率，成功迫使政府和央行改變政策的投資人。

第三個可能緩和通膨風險的因素在於，聯準會 (Fed) 的獨立性仍將發揮作用。