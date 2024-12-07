美上訴法院支持「不賣就禁」法案 TikTok面臨封殺命運
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-07 01:52
美國聯邦法院周五 (6 日) 以國家安全擔憂為由支持中國字節跳動旗下 TikTok 的「不賣就禁」法案，也就是說若字節跳動下個月不出售 TikTok，這個風靡全美國的短影音應用程式將遭到封殺。
由華盛頓特區美國上訴法院的三名法官組成的小組一致裁定，駁回 TikTok「不賣就禁」法案違憲的論點，稱這項法律並未違反美國憲法第一修正案對言論自由的保護。這一決定也扼殺這家公司阻止該法在明年 1 月 19 日生效的最後一絲希望。
如果字節跳動未能在 1 月 19 日之前出售 TikTok，這項法案就會要求蘋果 (AAPL-US)、Google(GOOGL-US) 等應用商店公司以及網路託管供應商停止支援 TikTok，完全將這款短影音軟體封殺。
儘管該禁令在美國候任總統川普就職前一天生效，但他的反對仍可能使其執行複雜化。川普曾在競選中公開反對這項禁令，儘管他在第一個任期內有試圖強制字節跳動出售 TikTok。
彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Matthew Schettenhelm 指出，美國華盛頓特區巡迴上訴法院的裁決將讓川普更難撤銷禁令。如果公司向最高法院求助，法官不太可能在緊急情況下阻止這項法律。
彭博行業研究還指出，可能從 TikTok 禁令中受惠的公司包括 Alphabet Inc. 的 Google、Meta Platforms Inc.(META-US)和 Snap Inc.(SNAP-US)，因其社群媒體平台的使用量可能會增加。不過甲骨文 (ORCL-US) 可能會受到衝擊，因為該公司為 TikTok 提供網路託管服務。
截稿前，川普的一名代表沒有立即回覆記者的置評請求，美國司法部和 TikTok 沒有立即發表評論。
值得注意的是，有公民自由組織反對這一裁決。美國公民自由聯盟 (American Civil Liberties Union) 國家安全計劃副主任 Patrick Toomey 聲明表示，這項裁決開創了一個有缺陷且危險的先例，它賦予政府太多的權力來壓制美國人在網路上的言論。
聲明中還提到，美國政府不能關閉整個通訊平台，除非它造成極其嚴重和迫在眉睫的傷害，而目前沒有證據表明這一點。
另外，TikTok 和一群內容創作者也表示裁決踐踏言論自由權利讓用戶噤聲，而與此同時外國所有的新聞媒體仍在美國營運。
不過美國議員們認為這項立法是有必要的，防止中國透過 TikTok 獲取美國公民的資訊或傳播宣傳。然而，美國政府沒有提供數據表明中國曾使用過這款應用程式達到上述目的。
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