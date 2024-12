美上訴法院支持「不賣就禁」法案 TikTok面臨封殺命運

‌



彭博行業研究還指出,可能從 TikTok 禁令中受惠的公司包括 Alphabet Inc. 的 Google、Meta Platforms Inc.(META-US)和 Snap Inc.(SNAP-US),因其社群媒體平台的使用量可能會增加。不過甲骨文 (ORCL-US) 可能會受到衝擊,因為該公司為 TikTok 提供網路託管服務。