美上訴法院支持「不賣就禁」法案 TikTok面臨封殺命運

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-07 01:52

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美國聯邦法院周五 (6 日) 以國家安全擔憂為由支持中國字節跳動旗下 TikTok 的「不賣就禁」法案，也就是說若字節跳動下個月不出售 TikTok，這個風靡全美國的短影音應用程式將遭到封殺。

由華盛頓特區美國上訴法院的三名法官組成的小組一致裁定，駁回 TikTok「不賣就禁」法案違憲的論點，稱這項法律並未違反美國憲法第一修正案對言論自由的保護。這一決定也扼殺這家公司阻止該法在明年 1 月 19 日生效的最後一絲希望。

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如果字節跳動未能在 1 月 19 日之前出售 TikTok，這項法案就會要求蘋果 (AAPL-US)、Google(GOOGL-US) 等應用商店公司以及網路託管供應商停止支援 TikTok，完全將這款短影音軟體封殺。

儘管該禁令在美國候任總統川普就職前一天生效，但他的反對仍可能使其執行複雜化。川普曾在競選中公開反對這項禁令，儘管他在第一個任期內有試圖強制字節跳動出售 TikTok。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Matthew Schettenhelm 指出，美國華盛頓特區巡迴上訴法院的裁決將讓川普更難撤銷禁令。如果公司向最高法院求助，法官不太可能在緊急情況下阻止這項法律。

彭博行業研究還指出，可能從 TikTok 禁令中受惠的公司包括 Alphabet Inc. 的 Google、Meta Platforms Inc.(META-US)和 Snap Inc.(SNAP-US)，因其社群媒體平台的使用量可能會增加。不過甲骨文 (ORCL-US) 可能會受到衝擊，因為該公司為 TikTok 提供網路託管服務。

截稿前，川普的一名代表沒有立即回覆記者的置評請求，美國司法部和 TikTok 沒有立即發表評論。

值得注意的是，有公民自由組織反對這一裁決。美國公民自由聯盟 (American Civil Liberties Union) 國家安全計劃副主任 Patrick Toomey 聲明表示，這項裁決開創了一個有缺陷且危險的先例，它賦予政府太多的權力來壓制美國人在網路上的言論。

聲明中還提到，美國政府不能關閉整個通訊平台，除非它造成極其嚴重和迫在眉睫的傷害，而目前沒有證據表明這一點。

另外，TikTok 和一群內容創作者也表示裁決踐踏言論自由權利讓用戶噤聲，而與此同時外國所有的新聞媒體仍在美國營運。