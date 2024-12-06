LG電子印度子公司申請上市 規模排名印股前五大

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-06 21:40

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根據外媒周五 (6 日) 報導，南韓 LG 電子 (LG Electronics) 的印度子公司申請在當地首次公開發行 (IPO)。據了解，LG 電子計劃最多出售 1.0182 億股印度子公司股份，預估募資 18 億美元，成為印度股市前五大 IPO。

根據市場監管機構的一份「非正式招股說明書」(red-herring prospectus) 草案，此次出售的股份將占該子公司發行後股份的 15%。

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根據 Moneycontrol 的報告，這家銷售洗衣機和冰箱的公司的 IPO 估值為 1,523.7 億盧比（18 億美元），使其成為今年印度前五名的 IPO 之一。曾有外媒上月報導，LG 電子印度子公司可能尋求透過出售股票募資 10 億至 15 億美元，將讓其市值將達到 130 億美元左右。

分析認為，這筆交易將有助於鞏固這個南亞國家作為今年全球 IPO 最繁忙場所之一的地位。由於散戶和全球基金的強勁需求，到目前為止，已有 300 多家公司透過公開上市籌集超過 150 億美元的資金。至少有三家公司將從下周開始進行 IPO，其中包括計劃籌資最多 9.44 億美元的 Vishal Mega Mart Ltd.。

然而，大型 IPO 一直難以證明圍繞其股票發行的炒作是合理的。現代汽車印度子公司的股價在上市首日下跌，目前仍比 IPO 價格低約 5%。其他大型 IPO，包括 2021 年上市的 One 97 Communications Ltd. 先前也遭遇類似的命運。