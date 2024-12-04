〈美股早盤〉科技股領漲 主要指數開高 市場靜待Fed主席鮑爾談話

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-04 22:42

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 280 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲 1.4%。

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鮑爾的演講以及美國服務業和製造業數據將在本周五 (6 日) 非農數據出爐前吸引投資人的目光。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）說，12 月是否降息還不確定，但仍有可能。

蘇黎世保險（Zurich Insurance）首席策略師 Guy Miller 表示：「到目前為止，Fed 發出的訊號相當明確，因此，如果他們打算暫停升息，鮑爾可能會發出一些訊號，因為他們不想讓市場感到意外。」

有新證據顯示，11 月份美國企業就業情勢依然強勁。有「小非農」支撐的 ADP 研究所 (ADP Research Institute) 數據顯示，11 月民間就業人數增加 14.6 萬人，而經濟學家的預測是增加 15 萬人。

巴克萊銀行的策略師表示，受川普當選和積極的經濟背景推動，今年美國股市的飆升推動標準普爾 500 指數上漲了 27%，目前幾乎沒有消退的跡象。由 Emmanuel Cau 領導的研究小組在一份研究報告中寫道「短期內很難看到終結，我們認為這種情況將持續到 2025 年。」

截至台北時間周三（4 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.47%，至每股 142.23 美元

輝達 (NVDA-US) 宣布下一代圖形處理器 (GPU)Rubin 已提前啟動研發工作，有望在 2025 年下半年亮相，比先前預期的 2026 年提前半年。據了解，Rubin GPU 將採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 最新的 3 奈米製程技術和高頻寬記憶體 HBM4，將顯著提高複雜 AI 任務所需的運算效率和記憶體頻寬。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 1.53%，至每股 216.70 美元

亞馬遜雲端科技年度 re：Invent 大會正式發布其 Nova 系列人工智慧 (AI) 模型，象徵這家科技巨擘進軍前沿基礎大模型領域。亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 親自登台宣布了這一重大消息，以此展示其在 AI 領域的雄心壯志。至此，在雲端服務 + 自研 AI 大模型的戰場，微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 和亞馬遜形成了「三足鼎立」之勢。

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 15.11%，至每股 110.40 美元

財報顯示，該公司第三季營收 15.2 億美元，年增 6.84%，分析師預期 14.6 億美元；每股獲利 0.43 美元，調整後賺 0.43 美元，分析師預期 0.41 美元，數據中心部門營收 11 億美元，較上年同期成長 98%。

展望未來，第四季 (本季) 預估營收 18 億美元上下 5% 幅度內，市場預期 16.5 億美元。此外，在 AI 領域取得顯著進展，靠著客製化產品與亞馬遜等科技巨頭建立長期合作關係。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 ADP 新增就業報 14.6 萬人，預期 16.6 萬，前值 18.4 萬

美國 11 月 Markit 服務業 PMI 預期 55.3，前值 54.1

美國 11 月 Markit 綜合 PMI 預期 57.0，前值 55.0

美國 10 月耐久財訂單月增率修正值預期 0.2%，前值 0.2%

美國 10 月工廠訂單月增率預期 0.2%，前值 - 0.5%

美國 11 月 ISM 非製造業指數預期 55.5，前值 56

華爾街分析：

富國銀行股票策略師 Christopher Harvey 及其團隊預計標普 500 在 2025 年年底將升至 7,007 點，這是華爾街策略師的最高目標，並預測標普 500 指數明年的漲幅可能超過 26%。