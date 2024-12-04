〈美股早盤〉科技股領漲 主要指數開高 市場靜待Fed主席鮑爾談話
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-04 22:42
美股主要指數周三 (4 日) 開高，其中標普 500 指數和那斯達克指數創下歷史新高，主要是受 Salesforce(CRM-US)、邁威爾 (MRVL-US) 開盤強勁漲勢提振，分別上漲 9% 和 19%。與此同時，投資人靜待即將揭曉的經濟數據，以及聯準會 (Fed) 主席鮑爾談話。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 280 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲 1.4%。
美國科技股領漲主要指數期貨，交易員靜待 Fed 主席鮑爾稍晚的談話，尋找利率前景的線索。那斯達克 100 指數期貨上漲 0.7%，主要是受到該產業財報利多消息提振；標普 500 指數前一交易日免強觸及今年內 55 個紀錄新高後，該指數期貨小幅走高。另外，美元持續走強，10 年期美債殖利率攀升至一周新高。
鮑爾的演講以及美國服務業和製造業數據將在本周五 (6 日) 非農數據出爐前吸引投資人的目光。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）說，12 月是否降息還不確定，但仍有可能。
蘇黎世保險（Zurich Insurance）首席策略師 Guy Miller 表示：「到目前為止，Fed 發出的訊號相當明確，因此，如果他們打算暫停升息，鮑爾可能會發出一些訊號，因為他們不想讓市場感到意外。」
有新證據顯示，11 月份美國企業就業情勢依然強勁。有「小非農」支撐的 ADP 研究所 (ADP Research Institute) 數據顯示，11 月民間就業人數增加 14.6 萬人，而經濟學家的預測是增加 15 萬人。
巴克萊銀行的策略師表示，受川普當選和積極的經濟背景推動，今年美國股市的飆升推動標準普爾 500 指數上漲了 27%，目前幾乎沒有消退的跡象。由 Emmanuel Cau 領導的研究小組在一份研究報告中寫道「短期內很難看到終結，我們認為這種情況將持續到 2025 年。」
國際消息方面，在周三的不信任投票前，法國市場相對穩定，這次投票可能推翻政府；南韓總統取消令人震驚的戒嚴令後，韓元走勢反彈。
截至台北時間周三（4 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 252.93 點或 0.57%，暫報 44,958.46 點
- 那斯達克綜合指數上漲 106.46 點或 0.55%，暫報 19,587.37 點
- 標普 500 指數上漲 19.53 點或 0.32%，暫報 6,069.41 點
- 費半上漲 89.68 點或 1.78%，暫報 5,125.54 點
- 台積電 ADR 上漲 0.09% 至每股 199.06 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.275%
- 紐約輕原油上漲 0.50% 至每桶 70.29 美元
- 布蘭特原油上漲 0.54% 至每桶 74.02 美元
- 黃金上漲 0.09% 至每盎司 2,670.20 美元
- 美元指數升至 106.67
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.47%，至每股 142.23 美元
輝達 (NVDA-US) 宣布下一代圖形處理器 (GPU)Rubin 已提前啟動研發工作，有望在 2025 年下半年亮相，比先前預期的 2026 年提前半年。據了解，Rubin GPU 將採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 最新的 3 奈米製程技術和高頻寬記憶體 HBM4，將顯著提高複雜 AI 任務所需的運算效率和記憶體頻寬。
亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 1.53%，至每股 216.70 美元
亞馬遜雲端科技年度 re：Invent 大會正式發布其 Nova 系列人工智慧 (AI) 模型，象徵這家科技巨擘進軍前沿基礎大模型領域。亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 親自登台宣布了這一重大消息，以此展示其在 AI 領域的雄心壯志。至此，在雲端服務 + 自研 AI 大模型的戰場，微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 和亞馬遜形成了「三足鼎立」之勢。
邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 15.11%，至每股 110.40 美元
財報顯示，該公司第三季營收 15.2 億美元，年增 6.84%，分析師預期 14.6 億美元；每股獲利 0.43 美元，調整後賺 0.43 美元，分析師預期 0.41 美元，數據中心部門營收 11 億美元，較上年同期成長 98%。
展望未來，第四季 (本季) 預估營收 18 億美元上下 5% 幅度內，市場預期 16.5 億美元。此外，在 AI 領域取得顯著進展，靠著客製化產品與亞馬遜等科技巨頭建立長期合作關係。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月 ADP 新增就業報 14.6 萬人，預期 16.6 萬，前值 18.4 萬
- 美國 11 月 Markit 服務業 PMI 預期 55.3，前值 54.1
- 美國 11 月 Markit 綜合 PMI 預期 57.0，前值 55.0
- 美國 10 月耐久財訂單月增率修正值預期 0.2%，前值 0.2%
- 美國 10 月工廠訂單月增率預期 0.2%，前值 - 0.5%
- 美國 11 月 ISM 非製造業指數預期 55.5，前值 56
華爾街分析：
富國銀行股票策略師 Christopher Harvey 及其團隊預計標普 500 在 2025 年年底將升至 7,007 點，這是華爾街策略師的最高目標，並預測標普 500 指數明年的漲幅可能超過 26%。
Harvey 表示：「整體來說，我們預期川普政府將迎來一個對股市越來越有利的宏觀環境，而 Fed 將緩慢降息。簡而言之，這是一個股市繼續上漲的背景。」
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