美11月小非農就業新增14.6萬人 寫8月以來新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-04 21:34

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美國周三 (4 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，11 月民間企業就業人數經季節調整後增加 14.6 萬人，創今年 8 月以來新低，略低經濟學家預期的 16.6 萬人，也不及 10 月向下修正後的 18.4 萬人，為去年 5 月以來最大下修幅度。

美 11 月小非農就業新增 14.6 萬人，寫 4 個月新低。(圖：ZeroHedge)

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10 月下修幅度創去年 5 月以來最大。(圖：ZeroHedge)

整體來看，報告顯示企業在 11 月不再大量招聘，但同時也沒有大規模裁員，新增就業人數整體持穩，失業率仍處在 4.1% 的歷史低點。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 稱，儘管 11 月整體就業成長健康，但各產業表現好壞參半。他指出，製造業是自今年春季以來最疲軟的；金融服務、休閒和酒店業也表現不佳。

具體來看，11 月大部分的新增就業人數來自醫療保健、交通、建築和教育領域，其中教育 / 醫療保健、建築業的就業人數增幅名列前茅，分別達到 5 萬和 3 萬人。

11 月大部分的新增就業人數來自醫療保健、交通、建築和教育領域，不過製造業就業狀況疲軟。(圖：ZeroHedge)

然而，製造業是在 11 月唯一新增就業人數下滑的產業，減少 2.6 萬人，寫下逾一年以來最大降幅，休閒和金融服務業招聘也相當疲軟。

11 月製造業新增就業人數減少 2.6 萬人，創逾一年最大降幅。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，跳槽者和留任者的 11 月薪資年增速再度反彈，分別達到 7.2% 和 4.8%，後者創下 25 個月來新高。

11 月薪資年增速再度反彈。(圖：ZeroHedge)

摩根大通的經濟學家 Abiel Reinhart 說，ADP 傾向於把罷工工人和因天氣原因拿不到工資的工人算進就業崗位，而勞工統計局 (BLS) 不會。對 11 月的影響也意味著，ADP 不會從波音 (BA-US) 罷工和颶風影響的結束中反彈。