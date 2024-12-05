傳蘋果攜百度開發中國版AI功能遇阻 可能影響iPhone銷量

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-05 02:20

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根據外媒《The Information》周三 (4 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 和百度 (BIDU-US)(09888-HK) 正在合作，計劃明年替在中國銷售的 iPhone 添加人工智慧 (AI) 功能。然而，兩家公司在專案推進中遇到阻礙，若問題無法解決，可能讓蘋果在中國市場提振 iPhone 銷量希望備受打擊。

根據報導，蘋果和百度的工程師正在努力調整百度的大型語言模型 (LLM)，使其能夠更好的服務 iPhone 用戶。然而，一位直接了解專案狀況的人士表示，這些模型在理解使用者提示和對常見場景作出準確回應方面仍有困難。

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兩家公司也因為如何使用 iPhone 用戶資料來訓練和改進模型產生了分歧。這位知情人士稱，百度希望保存並分析從 iPhone 用戶的 AI 相關查詢中獲得的數據，但蘋果的隱私權政策禁止收集此類數據。

截稿前，蘋果和百度發言人均拒絕置評請求。

據了解，百度正在使用其最先進的模型 Ernie 4.0 作為蘋果生成式 AI 服務的基礎，這些服務將應用於 iPhone、Mac 和 iPad 等設備。兩家公司正在合作開發既能在雲端運行的大型模型，也能在 iPhone 等設備上運行的小型模型。

據悉，Siri 也將使用百度的 AI 模型，主要目的是提供更好的搜尋結果。百度自 2012 年以來一直是蘋果網頁瀏覽器的預設搜尋引擎，並自 2015 年以來成為 Siri 的預設搜尋引擎。

分析認為，百度面臨的最大挑戰之一是如何提供更相關的查詢回應。例如，一位中國 iPhone 用戶可能會讓 Apple Intelligence 推薦餐廳。百度的模型可能完全基於訓練資料提供答案，而蘋果希望提供更個人化的答案，這需要基於用戶的 iPhone 使用情況，包括用戶下載的應用程式、訊息歷史和其他活動。但這需要百度投入更多的開發工作。

與此同時，百度正在替 Apple Intelligence 的開發分配更多的雲端運算基礎設施，並計劃增加晶片支出，以應對來自蘋果用戶的請求增加。

目前，蘋果替百度的 AI 模型支付了費用，並同意承擔重新訓練和微調模型所需的計算成本，這使得蘋果成為百度 AI 模型收入最大的客戶之一。

相較之下，根據 The Information 先前報導，蘋果並未補償 OpenAI 因處理大量 iPhone 用戶請求而產生的額外成本，而 OpenAI 也未向蘋果支付費用以進入 iPhone 平台。