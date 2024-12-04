英國央行總裁貝里暗示：若通膨持續降溫 明年可能降息四次

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-04 20:10

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英格蘭銀行 (BOE) 總裁貝里 (Andrew Bailey) 周三 (4 日) 接受英國《金融時報》(FT)採訪時暗示，如果通膨下降速度比決策者預期得更快，明年有可能會降息四次，每次幅度為 1 碼(25 個基點)。

貝里在訪談中承認，市場預測 4 次降息符合英國央行 11 月公布的利率預測，但是有先決條件，就是通膨要符合央行的 2% 目標。當被問及降息 4 次是否符合英國央行計畫時，貝里回答說是的。

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上述言論傳出後，交易員提高進一步降息的押注。英鎊兌美元匯率一開始跌至日內低點 1.263 美元，但隨後逆轉跌勢至 1.268 美元附近。

貨幣市場目前的預期是，到 2025 年底，寬鬆幅度約為 83 個基點，這意味著投資人在 3 次或 4 次降息之間意見分歧。相比之下，貝里講話前的預期降息幅度為 82 個基點。

根據 LSEG 的數據，市場目前預估英國央行將在 12 月會議上維持利率不變，隨後將 3 次降息 1 碼。倘若 4 次降息都能實現，英國央行的關鍵利率將降至 3.75% 左右，今年迄今已降息兩次。

英國央行於今夏開始降息，貝利曾在 11 月透露需要採取「漸進」的方式來降低利率。他當時表示：「貨幣政策需要在足夠長的時間內保持限制性，直到通膨在中期可持續地回歸 2% 目標的風險進一步消散。」

除了利率政策外，貝里還重申今年通膨降溫速度會比預期快，不過他警告 10 月份預算以及川普贏得美國總統大選引發的全球貿易戰威脅，可能會讓展望複雜化。

不過目前尚不清楚貿易戰會如何影響英國的通膨，因為價格的反應將取決於回應。貿易轉移到英國可能會降低價格，而針鋒相對的關稅可能會提高價格。