OECD估明年全球經濟成長3.3% 但保護主義讓展望蒙塵

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-04 19:40

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經濟合作發展組織 (OECD) 周三 (4 日) 表示，如果保護主義不破壞全球貿易復甦，全球經濟未來兩年將穩定成長。

OECD 在最新發布的「世界經濟展望報告」(Economic Outlook) 中表示，由於通膨降低、就業成長和央行降息協助抵銷一些國家緊縮財政影響，今年全球經濟將成長 3.2%，而 2025 年和 2026 年估成長 3.3%。

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OECD 最新的經濟預測與先前 9 月的評估大致相符，當時該組織預估今、明兩年成長率皆為 3.2%，但尚未對 2026 年做出預測。

OECD 表示，去年全球貿易下滑之後今年已彈升，儘管限制進口的措施越來越多，明年全球貿易量仍有望逆勢成長 3.6%。

OECD 說：「貿易緊張加劇、保護主義進一步抬頭，可能擾亂供應鏈並推高消費價格，還會對經濟成長產生負面影響。」自美國候任總統川普加大對各主要貿易夥伴關稅力道以來，全球貿易前景烏雲密布。

此外，OECD 預測隨著就業市場降溫使消費者支出放緩，美國經濟成長率將從今年的 2.8% 下滑至 2025 年的 2.4% 和 2026 年的 2.1%。

至於世界第二大經濟體中國大陸，今年經濟成長率估達 4.9%，明年和後年分別放緩至 4.7% 和 4.4%，顯示儘管貨幣和財政刺激雙管齊下，當地消費者支出仍欲振乏力。

與此同時，歐元區企業投資受惠歐洲央行 (ECB) 降息，而且勞動力需求旺盛支持消費者支出下，該區經濟成長率可望從今年的 0.8%，加速至明、後兩年的 1.3% 和 1.5%。

英國今年成長率估為 0.9%，2025 年可望升至 1.7%，反映實質所得成長和政府擴大公共支出抵銷增稅效應，2026 年成長率可能減緩至 1.3%。

OECD 表示，儘管通膨降溫，主要央行放鬆貨幣政策仍應謹慎行事，但日本除外。日本經濟成長預料將從今年的 0.3% 的萎縮反彈至 2025 年的 1.5%，然後在 2026 年放緩至 0.6%。